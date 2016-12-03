– December 3, 2016

أجراس الذاكرة

التربوي جليل السنيد و(ابو الكادحين) 36 – عكاب سالم الطاهر

تربويون اجلاء عديدون، عرفتهم من خلال دراستي في متوسطة سوق الشيوخ. بعضهم من ابناء المدينة، والبعض الاخر قدم من خارجها. كانوا مدرسين اكفاء مجدين في عملهم التربوي الانساني.

واتذكر منهم: مدرس اللغـــــة العربية ومدير المتوســــطة الاديب حامد العزي. والمـــدرس القادم من النجـــــف محسن البهادلي، ومدرس اللـــــغة الانلكـــيزية صاحب جــــواد وزميـله فــــؤاد داود.

اتذكر منهم: مدرس الرياضيات القادم من اربيل خالص جواد، ومدرس اللغة العربية صدر الدين احمد اديب الاعظمي، ومدرس اللغة الانكليزية مرتضى سيد باشا ومدرس الرياضيات هادي الصحاف ومدرس الجغرافية عبد خليل الفضلي ومدرس الجغرافية محمد فهمي الشيخ سعيد ومدرس الرياضة جبار.. هؤلاء هم الابرز الذين اتذكرهم.

التربوي جليل السنيد

لكن الابرز من المدرسين الاجلاء الذين درسوني، المدرس جليل السنيد. من عائلة كريمة معرفة في المدينة والمحافظة والعراق. كان اختصاصه التدريسي: اللغة العربية. ينبغي الاشارة الى ان المدرسين من ابناء المدينة هم: جليل السنيد ومرتضى سيد باشا يضاف لهما: فؤاد داود من مدينة الناصرية. ويفترض ان المدرس من ابناء المدينة، يكون الاقرب لطلابه. وهذا ما حصل بين المدرس جليل وطلابه. بخلاف علاقة القطعية مع المدرس مرتضى ومعظم الطلبة لاعتبارات سياسية. كان مدرسنا جليل السنيد مستقلاً على ما اقدر.

وهو ما وفر اطمئناناً لعدم انحيازه.

مدير للثانوية

بعد (14/ تموز/ 1958)، تحولت المتوسطة الى ثانوية. وسادها نوع من الارباك في التدريس، نتيجة الصدامات بين الطلبة، وانحيازه مدرسين نحو هذا الطرف الطلابي او ذاك. ونتيجة لمثل هذه الاوضاع نقل مديرها وحيد الرويشدي، وصدر امر بتسمية جليل السنيد مديراً للثانوية.

كان السنيد يتابع نشاطي الدراسي عن قرب. حيث كان يدرسنا اللغة العربية. ومن ابرز مواد هذا الدرس: مادة الانشاء. وكنت متفوقاً على اقراني من الطلبة في هذه المادة. وذات مرة اعطانا موضوعاً للكتابة فيه. وكتبت وقرأته امام طلبة الصف. وفي شعبة اخرى من الصف نفسه كان الطالب جميل خلف. اخذ دفتر الانشاء مني، وقرأ ما كتبته امام طلبة اصحف ومدرسهم جــــليل. هنا فاجأه المدرس قـــــائلاً: هذا الانشاء من كتابــــة فلان، وذكر اسمي، وتفاجأ جميل (وكنا نسميه: ابو الكادحين)، واحمر وجهه خجلاً. المــــهم في هذه المعلومة: ان مدرسي جليل السنيد انتبه الى بعض المفردات فيما كتبته، ويبدو انه حفـــظها بعد سماعها، وهكذا كشـــف ما اقدم عليه الطالب الصديق جميل.

ومن اجل انسيابية الدراسة في الثانوية، قامت بين مديرها الاستاذ جليل السنيد وبيني علاقــــة احترام وتعاون.

ندوة في المكتبة العامة

وعام 1993، ، نظمت نقابة الفنانين في سوق الشيوخ، ومجلس ال حيدر ندوة في المكتبة العامة بسوق الشيوخ. لمناقشة بعض مؤلفاتي الصادرة انذاك.

ادار الندوة الاديب الشيخ جميل حيدر. ومن الذين حضروا الندوة كان مدرسي التربوي الكبير جليل السنيد. تحدث عني وعما سماه تميزي وبأنني، قد غزا الشيب راسي، بينما لم يحصل ذلك عند الاستاذ جليل، مازحته بقولي: استناداً لظاهرة الشيب، تبدو انت الطالب وانا المعلم. عندها ضج الجميع بالضحك.