– December 3, 2016

كلام x كلام

صورة محزنة.. صورة مفرحة – فيصل العايش

انها سنة الحياة وهنيئاً لمن عاشها مرتاح البال سعيداً بما انجزه دون ان يؤذي احداً، صان نفسه من كل سوء، واحب الناس جميعاً لذلك فهم يحبونه جميعاً، وسنة الحياة هذه هي الــــترمومتر الذي يقيس درجة حرارة النفس الصاعد والنـــــازل، والمعبر الاجتماعي الى ديمومة العــــلاقة بين الانسان واخيـــه الانسان.

الجسد يبلى والملابس تبلى والذاكرة تبلى وتصاب بالزهايمر والمنازل تبلى ويصبح السمنت رخواً لا يقوى على مجابهة غزارة المطر ولهيب الشمس العين تفقد بصرها والاذن تفقد القدرة على السمع والاصابع ترتعش لا تستطيع الامساك بفنجان القهوة دون ان تندلق على ساقيك والسيارة تبلى وتصبح حديدة في سوق الخردة والشيء الوحيد الذي لا يبلى هو ما تتركه خلفك من عمل نافع.

وكل جديد الى بلى، هكذا يقول الشاعر فدعونا نستثمر وجودنا في بناء وطن لا يبلى، نمد اليد الى اليد والكتف الى الكتف في مناجزة اعدائه من اي مكان جاءوا متكاتفين متحابين مخلصين لدجلته وفراته ولغيومه الجميلة التي تمطر فوقنا خصباً ونماء.

لا يبقى الحال على ما هو عليه. كل شيء يتغير. الاعمار تتآكل وكذلك البيوت والسيارات والشوارع والمدن والالبسة. كل شيء يتهرئ، اليست السنون والاعوام كفيلة بذلك فالتقاويم وجدت لكي تقيس اعمارنا وتهدد مستقبلنا فورقة اثر اخرى تتساقط منه وكل قوي للزمان يلين.

صورة محزنة تلك التي رايتها قبل ايام لبطل الملاكمة العالمي الاشهر محمد علي كلاي الذي توفي قبل فترة وهو على سرير الموت بعد ان ماتت عضلات جمسه منذ فترة بعيدة وتحول الى رجل هزاز، وهو الذي كان يثب مثل فهد وينط مثل عصفور، ولقد قدر الخبراء سرعته خلال جولات الملاكمة بتسعة الاف كليو متر في الساعة.

نعم انها صورة محزنة، وما قلنا سابقاً، لا شيء يبقى على حاله، فالجسد يأكل الزمن فمن فورة الشباب وقوة العضلات وسرعة الجري والحركة الى المشي ببطء خشية من السقوط لانه اذا انكسر فيك عظم يصبح من الصعب جداً علاجه، الى استخدام القدم الثالثة تتوكأ بها ذلك فيها مآرب اخــــرى تقرب بها اليك ما هو بعيد عنك وتســـتعين بها على الوقوف حين لم يعد بمقدروك الوقوف بمفردك.