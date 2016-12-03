– December 3, 2016

فوبيا الرعد والمطر – مفيد بدر عبدالله

كان يحلو لي وانا طفل صغير مرافقة جاري وصديقي يوسف الى البساتين القريبة وهو يحمل منجله وحباله، يقّطع الحشائش ويتركها في أكوام متفرقة ومن ثم يربطها ويعود بها لبقراتهم، لم يمانعنا أحد من أصحاب البساتين لكثرة الحشائش والقصب الأخضر، ارتفاع بعضه يعلو هاماتنا، ثمرة امطار تلك الاعوام، كانت حين تنهمر لا تكف عن التوقف أيامًا بلياليها، في جولتنا نتوقف طويلا عند بستان الحاج ناصر رحمه الله، يبقى صديقي منحني الظهر بين أكوام الحشائش، فيما أنشغل أنا بتقطيع ثمر الياس وجمع الفطر المنبثق من الارض، فأفرح بالغيوم والمطر، يبعث في نفسي شعورا جميلا ورائعا، وبعد أن نعود يحلو لنا تجفيف ملابسنا المبتلة، بموقد النار الذي أعتدنا أن نشعله قرب مقام الشيخ صالح، نقترب من ناره حتى نكاد نحتضنها، هي وحدها قادرة على تجفيف ملابسنا وشواء ما جمعنا من الفطر، نتجاذب أطرف الحديث ونردد بعضا من أنشودة المطر للسياب.

وتمضي بنا الاعوام، من حروب الى إهمال، تملحت الانهار والاراضي، وتذهب أراض البساتين باتجاه التصحر، لم يبق من الصورة القديمة لتضاريس المكان شيئا، حتى صديقي هاجر الى الامارات، ذهب معه كل ما هو جميل، حاملا طعم ثمار الياس ونكهة الفطر المشوي، لم يبق من الصورة القديمة غير السماء والمطر، لكنها اقترنت بصور مؤلمة، شوارع وبيوت تغرق، سقوف تنهار على رؤوس ساكنيها، أوحال وأطيان تعلق في كل مكان، الشوارع أضحت مقرفة، في مراكز المدن وخارجها، وما ترصده بعض الكاميرات من صور مضحكة مبكية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تثير الشفقة، أفراد يتنقلون في المياه الاسنة على أشياء صنعوا منها ما يشبه القوارب، أثاث المنازل يطفو في الشوارع التي اختلطت مياه مجاريها مع مياه الامطار، عوائل تستقر في الطوابق العلوية و سطوح المنازل، هذه الصورة الجديدة للمطر.

الغريب أن يحــــــدث هذا في بلد وهبه الله نهرين عظيمين، وشبكة عظيمة من الانهر الفرعية ، تجعل من تصريف الامطار يـــــسير جدا، وعلى الرغم من هذا أن مــــطرا ليومين أو ثلاثة كافية لتحول محافظة مثل البصرة لما يشبه فينيسيا، تعطيل الدوام الرسمي تراه الحكومة المحلية حلا .

في عملي التقي بالعديد من سكان المناطق المختلفة في البصرة، لم اسمع من أحدهم تحدث عن مشروع مهم يحدث تغييرا حقيقيا وجوهريا، وحال 5 ميل ، وحي الحسين، والقبلة لن يكون في هذا العام أفضل من الاعوام السابقة، وأن مطرا ليومين أو ثلاث كاف ليسقط ورقة التوت ويعري الفشل الذي تعانيه منظومات تصريف المياه، ومالم يتحقق في الميزانية الانفجارية لن تحققه ميزانية تتعكز على قروض صندوق النقد الدولي، المواطنين أدركوا هذه الحقيقة، لذا توجه عدد غير قليل منهم لاقتناء غطاسات ومولدات تحسبا لأمطار محتملة.

هذه الماسي وغيرها أماتت شعور طفولتي الجميل بفرحة الغيوم والبرق والمطر، فلا ورود ولا حشائش.

مع زوجتي في ايام المطر نرقب باب المنزل بانتظار اطفالي عائدين من مدارسهم لنخلع عنهم ملابسهم المتسخة بالأوحال ونستبدلها بأخرى يابسة، أنشغل مثل كثير من السائقين في البحث عن طرق بديلة حتى لا يدخل الماء سيارتي ويطفئ محركها كما يحصل مرات عديدة ، وعلي أن ارتدي تجهيزات شبيهة بما يرتدي عمال الاطفاء لأدخل سوق ابي الخصيب اثناء وبعد المطر، ارى نصف المتسوقين من الرجال يربطون دشاديشهم على بطونهم وهم يسيرون في الاوحال، ، ازاء كل هذا أدعو الله صادقا أن يدفع الغيوم عنا الى حيث تفيد ولا تضر، الى البلدان التي أعدت شوارعا نظيفة ومنتظمة وشبكات مجاري قادرة على استيعاب الامطار، الى بلدان تعرف قيمة المياه وتعرف تخزينه .

سيختلف معي الكثيرون، وسيلومني بعضهم، وسيما محبي (عطل الامطار) .