أكثر المغنيات المتابعات من جمهور انستغرام

– December 2, 2016

دفن ممثل بريطاني كوميدي شهير

لوس أنجليس (رويترز)

لندن – الزمان

أطاحت المغنية سيلينا جوميز بزميلتها المغنية تيلور سويفت لتكون صاحبة أكبر عدد من المتابعين على موقع انستاجرام لتهيمن نجمتا البوب مرة ثانية على موقع التواصل الاجتماعي في 2016.

وفي تصنيفات انستاجرام السنوية التي نشرت أمس كانت جوميز صاحبة أكبر عدد من المتابعين بنحو 103 ملايين متابع بينما جاءت سويفت في المركز الثاني بنحو 93.9 مليون متابع.

وحلت المغنيتان أريانا جراندي وبيونسيه في المركزين الثالث والرابع بنحو 89.6 مليون متابع و 88.9 مليون متابع على التوالي. بينما احتلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المركز الخامس بنحو 88.2 مليون متابع.

وكانت النساء الخمس أيضا صاحبات أكبر خمسة حسابات على انستاجرام من حيث عدد المتابعين في العام الماضي أيضا لكن الترتيب تغير مع تراجع كيم من المركز الثاني إلى المركز الخامس. وكانت جوميز (24 عاما) المعروفة بأغان مثل (سيم أولد لاف) أيضا أكثر شخصية بين المشاهير تنال نقرات الإعجاب على صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الموقع.

من جهة اخرى توفي الممثل البريطاني أندرو ساكس الذي اشتهر بأداء شخصية النادل الإسباني المحبوب مانويل في المسلسل الكوميدي (فولتي تاورز) وكانت تذيعه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في السبعينيات.

وقالت زوجته ميلودي لصحيفة ديلي ميل إن ساكس توفي يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني. وكان يبلغ من العمر 86 عاما.

واشتهر ساكس بتجسيد شخصية مانويل النادل من برشلونة في المسلسل الذي شارك في كتابته عضو فريق مونتي بايثون جون كليس.

ودفن ساكس الذي جرى تشخيص إصابته بالخرف قبل أربعة أعوام في شمال لندن أمس الخميس.

وكتب كليس (77 عاما) على تويتر أنه حزن للغاية عندما علم بوفاة ساكس ووصفه بأنه «رجل دمث ولطيف ومهذب وممثل كوميدي عظيم».

وقالت (بي.بي.سي) إن شخصية ساكس في مسلسل (فولتي تاورز) كانت من أشهر الشخصيات الكوميدية التي تمت محاكاتها في تلك الحقبة.

وبعد مسلسل (فولتي تاورز) جسد ساكس شخصية رامزي كليج في مسلسل (كورونيشن ستريت) الذي أنتجته قناة (أي.تي.في) كما لعب دورا صغيرا في مسلسل (إيست إيندرز) من إنتاج (بي.بي.سي).