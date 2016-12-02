إجلاء رائد فضاء من القطب الجنوبي لأسباب صحية   

– December 2, 2016

واشنطن -(رويترز) – قالت شركة سياحة إن باز ألدرين رائد الفضاء الأمريكي السابق وثاني شخص يضع قدمه على سطح القمر أجلي من القطب الجنوبي بسبب حالته الصحية. وذكرت شركة وايت ديزرت في بيان أن ألدرين (86 عاما) كان يزور القطب الجنوبي ضمن مجموعة سياحية عندما تدهورت حالته الصحية. وأضافت أنه نقل على أول رحلة متاحة من القطب الجنوبي إلى محطة مكموردو وهي قاعدة بحثية أمريكية قريبة حيث وضع تحت رعاية أحد الأطباء. وتقع مكموردو في جزيرة روس قبالة ساحل القطب الجنوبي. ولم يحدد بيان الشركة الذي نشر على موقع مجموعة سياحية تجارية طبيعة مرض ألدرين. وكان ألدرين طيارا مقاتلا ووضع قدمه على القمر بعد حوالي 20 دقيقة من الخطوة الأولى التاريخية التي خطاها نيل آرمسترونج يوم 20 يوليو تموز 1969.