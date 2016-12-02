الكلب المجنون الورقة المرعبة الأولى لترامب

– December 2, 2016

إيران:تمديد الكونجرس الأمريكي قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي

واشنطن – مرسي ابو طوق

بيروت – الزمان

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب انه اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في ادارته الجديدة وذلك خلال أول تجمع له في إطار جولة الشكر التي يقوم بها في عدد من الولايات الأميركية بعد انتخابه رئيسا. وجاء هذا الاعلان بعد ايام من المشاورات التي يجريها الملياردير (70 عاما) لتشكيل ادارته الجديدة. وقال ترامب وسط صيحات الابتهاج بين انصاره في سينسيناتي باهايو «سنعين +الكلب المجنون+ ماتيس وزيرا للدفاع»، في اشارة الى لقب الجنرال المتقاعد في قوات مشاة البحرية (المارينز) الذي رأس القيادة الاميركية الوسطى التي اشرفت علىالقوات الاميركية في العراق وافغانستان.وقال «انه الافضل. هم (الجنرالات الآخرون) يقولون إنه الأقرب إلى الجنرال جورج باتون» في إشارة إلى القائد العسكري الذي برز خلال الحرب العالمية الثانية.

لم يكتسب الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي اشرف لعدة سنوات على جهود الحرب الاميركية في الشرق الاوسط ورشحه ترامب لمنصب وزير الدفاع، على لقب «الكلب المجنون» من فراغ. فقد رأس ماتيس (66 عاما) كتيبة قوات مشاة البحرية (مارينز) خلال حرب الخليج الاولى، وفرقة تابعة لقوات المارينز خلال غزو العراق في 2003. وفي 2010 رشح ماتيس، وهو من ولاية واشنطن، المعروف بخطابه الحاد رئيسا للقيادة الاميركية العسكريةالوسطى. ومنحه ذلك سلطة على القوات في العراق حيث ساعد على وضع مقاربة ضد التمرد قبل ان يشرف على الانسحاب الاميركي من العراق، وكذلك في افغانستان حيث نفذ عملية زيادة لعديد القوات. كما منحه ذلك مسؤولية على منطقة تشمل سوريا واليمن وايران. من جهتها قالت إيران الجمعة إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون عقوبات إيران لعشر سنوات ينتهك اتفاقا نوويا مع القوى العالمية الست عام 2015 وتوعدت بالرد. وأقر القانون للمرة الأولى في 1996 لتقييد الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مسعاها لامتلاك أسلحة نووية. وتم إقرار تمديد العقوبات بالإجماع أمس الاول الخميس. ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله «تمديد الكونجرس الأمريكي العقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك.» وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في نوفمبر تشرين الثاني من أن تمديد العقوبات سينتهك الاتفاق وتوعد بالرد .

وكرر قاسمي تصريحات خامنئي ولم يفصح عن التحرك الذي ستقوم به إيران لكنه قال في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء «أظهرت إيران التزامها باتفاقياتها الدولية لكننا مستعدون كذلك لأي سيناريو محتمل. نحن مستعدونلحماية حقوق الأمة بقوة تحت أي ظروف.» وكان من المفترض أن تنتهي فترة العمل بقانون عقوبات إيران في 31 ديسمبر كانون الأول. وقال أعضاء في الكونجرس إن إعادة فرض العقوبات ستكون أسهل إذا انتهكت إيران الاتفاق.

وفي السابق قاد الجنرال القيادة المشتركة للقوات الاميركية وقيادة حلف شمال الاطلسي المكلفة اعداد قوات التحالف لمواجهة تحديات المستقبل. واكتسب الجنرال لقب «الكلب المجنون» بسبب مشيته المختالة التي اكتسبها في المعارك التي شارك فيها، ولغته الفظة التي يشتهر بها عناصر قوات المارينز. ونقل عنه قوله «كن مؤدبا، كن مهنيا، ولكن لتكن لديك خطة لتقتل جميع من تقابلهم».

واعلن ترامب ترشيح ماتيس الخميس في اول تجمع له بعد فوزه في الانتخابات، عقده في اوهايو». وقال امام حشد كبير من انصاره في سينسيناتي «سنعين +الكلب المجنون+ ماتيس وزيرا لدفاعنا». واضاف «انه الافضل. هم (الجنرالات الآخرون) يقولون إنه الأقرب إلى الجنرال جورج باتون» في إشارة إلى القائد العسكري الذي برز خلال الحرب العالمية الثانية. وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيكون ماتيس اول جنرال متقاعد يشغل منصب وزير الدفاع منذ جورج مارشال في 1950 الذي خدم في ادارة الرئيس هاري ترومان.

تسببت تصريحات ماتيس اللاذعة له ببعض المشاكل. فقد قال خلال نقاش في سان دييغو في 2005 «تتوجه الى افغانستان، وتجد رجالا يصفعون النساء على وجوههن منذ خمس سنوات لانهن لا يرتدين الحجاب. تعلمون، اشخاص مثل هؤلاء لم تعد لديهماي رجولة. ولذلك فانه من الممتع جدا اطلاق النار عليهم».

واعتذر لاحقا على تصريحاته.