مصدر إخواني لـ (الزمان):لقاء وفد المخابرات المصرية مع الاخوان في السعودية

– December 2, 2016

اتهامات للرياض بدعم عودة جمال مبارك للواجهة

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر اخواني رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل( الزمان) في القاهرة أن وفداً من المخابرات المصرية التقى مع وفد اخوانى أثناء مشاركة وفد المخابرات المصرية فى تشييع جنازة الأمير تركي بن عبد العزيز برعاية سعودية ،وأن الحديث تطرق الى إمكانية المصالحة بين الطرفين . وأضاف المصدر ان بنود المصالحة تتضمن الافراج عن جميع المعتقلين فى السجون المصرية ورفع الحظر عن جماعة الاخوان لممارسة العمل السياسى فى حين تقوم الجماعة بالتهدئة وعدم التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. فى المقابل أكد سمير الوسيمى المتحدث الاعلامى السابق بحزب الحرية والعدالة فى تصريحات خاصة أن المصالحة مع النظام المصرى أمر مستبعد فى ظل وجود نظام مستبد أتى على أحلام المصريين فى الحرية. وأضاف أن هناك الاف المعتقلين كما أن هناك الالاف مطاردون وفقدوا أهليهم وأموالهم وأن اعادة حقوق هؤلاء ليست مصالحة ولكن تسوية عادلة.

فى السياق ذاته نفى مصدر حكومى مسئول فى تصريحات خاصة للزمان أن حدوث مصالحة مع الاخوان أمر مستحيل والحكومة لاتفكر فى هذا الموضوع لان الجماعة لاتزال تمارس العنف وبالتالى فهى غير مهيأة للمصالحة ووسط التضارب فى التصريحات بين مؤيد للمصالحة ورافض لها، قال أسامة الهتيمى الباحث فى شئون الحركات الاسلامية أن الحديث بين الحين والاخر عن المصالحة ليس من قبيل المصادفة ولكن من المؤكد أن هناك أطرافاً داخلية واقليمية حتى تتضح الرؤية فى نتيجة تلك المفاوضات الى ذلك عاد اسم جمال مبارك الى واجهة الاحداث بعد أن دشنت لجان الكترونية حملة تطالب بترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة .

وكشف مدير مركز دراسات طلب عدم ذكر اسمه أن جمال قام بتأجير شقق فى أحد الاحياء الراقية وألحق بها عشرات الشباب لتولي ادارة عدد من الجروبات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يقتصر دورها على التمجيد فى عصر مبارك والاساءة الى عصر السيسى، فيما اتهمت مصادر مطلعة السعودية بالوقوف وراء دعم تلك الحملات بعد توتر العلاقة بين السيسى والنظام السعودى على هامش الخلاف بين الطرفين حول عدد من الملفات وأضافت المصادر ان المملكة تحاول استغلال العلاقة الجيدة بين مبارك وال سعود وعدم وجود ما يمنع من اعادة طرح نجلة جمال للشعب المصرى الذى أصبح يتوق الى عصر مبارك فى ضوء الازمات الحالية التى تمر بمصر. وفى السياق ذاته أكد د/ عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق فى تصريحات خاصة أن السعودية تعتزم الاطاحة بالسيسى فى حالة عدم استجابة النظام المصرى للضغوط السعودية بالوقوف خلف السعودية فى الملفات المختلف عليها وانها تضخ أموال ضخمة لشراء وسائل اعلام وأعضاء بالبرلمان وعن احتمالات ترشح جمال للانتخابات القادمة استبعدت د/ عزة عزت خبيرة الاعلام فكرة ترشح جمال مبارك لان المصريين ان يكون رئيسا لهم وأن ظهور جروبات تدعو الى ترشح جمال ما هى الا محاولة لتبييض صورة مبارك ومحاولة جس نبض الشعب المصرى حول فكرة ترشح جمال لانتخابات الرئاسة القادمة قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القانون يمنع ترشحه لأن من شروط الترشح الايكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إعتباره .