 معارك كر وفر غير مسبوقة في حي الشيخ سعيد بحلب

– December 2, 2016

أنقرة تدعو إلى وقف فوري للنار في سوريا والمعارضة:موسكو غير جادة بالمفاوضات

بيروت – الزمان

وجه مسؤول كبير بالمعارضة السورية الاتهام لروسيا الجمعة بالمماطلة وعدم الجدية في أول محادثات تجريها مع جماعات معارضة من حلب في مؤشر على أن الاجتماعات المنعقدة في تركيا لن تحقق أي تقدم.

وقال المسؤول إن مقاتلي المعارضة انضموا للمحادثات مع مسؤولين روس كبار قبل نحو أسبوعين في محاولة لتأمين توصيل المساعدات ورفع الحصار عن شرق حلب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لسرية الاجتماعات «في مماطلة شديدة من الروس.»

وأضاف «الدول العربية والولايات المتحدة إذا ما دخلت على الخط نحن أمام مأساة حقيقية إذا الأمور استمرت على نفس الوتيرة.»

فيما دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ووصف الوضع في حلب بالخطير وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يصلح للحكم.

وردا على سؤال عن الأسد في مؤتمر صحفي ببيروت ذكر تشاووش أوغلو أنه ما من شك أن الرئيس السوري مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص وأن من له سجل مثل هذا لا ينبغي أن يحكم دولة.

وتركيا عضو حلف شمال الأطلسي أحد الداعمين الرئيسيين لمقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالأسد. وتحاصر القوات الحكومية السورية مقاتلي المعارضة في شرق حلب بعد أن حققت تقدما سريعا في الأيام القليلة الماضية لتدفعهم إلى شفاهزيمة ساحقة.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا تتحدث إلى إيران وروسيا حليفتي الأسد بالإضافة إلى سوريا ولبنان عن محاولة التوصل إلى حل في سوريا.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع الأخير بشأن سوريا بينما اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع تشاووش أوغلو في تركيا يوم الخميس.

فيما دخلت الفصائل المعارضة المسلحة في معارك ضارية الجمعة مع قوات النظام السوري في محاولة للحفاظ على حي الشيخ سعيد في الاحياء الشرقية لمدينة حلب.

وكانت قوات النظام تمكنت من استعادة 40 بالمئة من الاحياء الشرقية للمدينة اثر هجوم مدمر مدعوم بالطيران السوري.

وبدأت القوات النظامية بمساعدة من مقاتلين عرب واجانب وبفضل الدعم الاستراتيجي الروسي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر هجوما كبيرا من اجل طرد مسلحي المعارضة من الاحياء الشرقية المحاصرة منذ اربعة اشهر والمحرومة من الغذاء والكهرباءوالدواء، في مسعى لاستعادة كامل مدينة حلب.

واعلنت الامم المتحدة الجمعة ان قرابة 20 الف طفل فروا من منازلهم شرق مدينة حلب في الايام الاخيرة، محذرة من ان الوقت بدأ ينفد لتزويدهم بالمساعدات التي هم بامس الحاجة اليها .

وذكر المرصد ان مسلحي المعارضة تمكنوا الجمعة ، بدعم من جهاديي تنظيم فتح الشام، من قلب الوضع في حي الشيخ سعيد، وتمكنوا من استعادة 70 بالمئة من الحي بعد ان كانت القوات النظامية هي التي تسيطر على 70 بالمئة منه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان خسارة الحي «ستشكل ضربة قاسية للمقاتلين وخصوصا بعد خسارتهم» لجزء كبير من الاحياء الشرقية للمدينة خلال الايام الاخيرة، مضيفا ان هؤلاء «يقاومون بشراسة لانهم يعلمون انهم سيقعون بين فكي كماشةاذا سقط الشيخ سعيد».