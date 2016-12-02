– December 2, 2016

قادمون يا نينوى : تحرير عشرات القرى والأحياء والسيطرة على 56 بئرا نفطيا

بغداد ـ محمد الصالحي

اعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله عن نتائج عملية تحرير نينوى بعد مرور 45 يوما من انطلاقها.وقال يارالله في لقاء متلفز انه (مر على انطلاق عمليات قادمون يانينوى 45 يوما والعملية تسري وفق ما خطط لها لكن بعض التاخير جاء حفاظا على المدنيين والبنى التحتية كون العمل ليس بجانب عسكري فقط وانما هناك لجانا للعمل الخدمي ودمجنا بين العملين العسكري والانساني لتعزيز الثقة مع المواطنين).واضاف ان (قوات البيشمركة تعد جزءً من قوات عمليات قادمون يانينوى وحررت 25 قرية بينها ناحية بعشيقة و 500 كيلو متر مربع، اما قوات الشرطة الاتحادية فقد انطلقت عملياتها في 17 تشرين الاول من القيارة ووصلت الى البو سيف وحررت نحو الف 855 كيلو متر مربع وابرز المدن المحررة الشورة وناحية حمام العليل ، ومعمل الكبريت وسيطرة على 56 بئرا نفطيا وتم تدمير الكثير من السيارات المفخخة).

وتابع ان (قوات الحشد الشعبي، بدأت عملياتها يوم 29 تشرين الاول وتمكنت من السيطرة بالكامل على مطار تلعفر وتحرير 130 قرية وهي تبعد الان 3 كيلومترات عن مركز قضاء تلعفر وتعمل القوات على محاصرة تل عبطة).مبينا ان (القوات تمكنت من تفجير 75 سيارة مفخخة منذ انطلاق عملياتها).

وتابع (اما جهاز مكافحة الارهاب فهو اول من دخل الى الموصل وحرر 23 حيا ضمن الساحل الايسر الذي يضم 56 حيا وهو الان على مشارف منطقة القادسية الاولى ويتقدم باتجاه حي النور وقريبا جدا سيحسم امر تحرير الساحل الايسر).واشار الى ان (قوات الفرقة المدرعة التاسعة دخلت ايضا الى احياء الموصل وحررت منطقتين وتقاتل الان في اربعة احياء اخرى كما حررت 52 قرية وبمساحة 592 كيلو متر ودمرت 77 مفخخة اما الفرقة 16 فقد حررت 21 قرية في المنطقة الشمالية للمحور و112 كيلو متر ودمرت 29 مفخخة).

موضحا ان (التاخير في بعض العمليات هو بسبب الحذر الشديد من اجل حماية المدنيين).

مشيرا الى ان (الساحل الايسر لو كان خاليا من المدنيين لتم تحريره بسرعة قياسية). مؤكدا (قريبا جدا سنعمل على تحرير الساحل الايسر بغضون اسبوع او اسبوعين).

ولفت الى ان (عصابات داعش الارهابية استخدمت 632 عجلة مفخخة منذ انطلاق العمليات).