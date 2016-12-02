– December 2, 2016

مقتل 54 شخصا في العراق وسوريا بنيران التحالف

بغداد ـ الزمان

اكد الجيش الأمريكي ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل 54 مدنيا في المدة بين 31 آذار و22 تشرين الأول الماضيين أثناء تنفيذه لضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا.وقالت تقارير امس ان (الجيش الامريكي ذكر في بيان أنه في إحدى الغارات التي نفذت في منتصف تموز قرب مدينة منبج السورية قتل ما يصل إلى 24 مدنيا).مبينا إن (نحو 100 من ارهابيي داعش كانوا يستعدون لشن هجوم مضاد على قوات سوريا الديمقراطية قرب منبج في 18 تموز).وأضاف (وبغير علم المخططين في التحالف كان مدنيون يتحركون داخل منطقة الإعداد العسكري حتى مع رحيل مدنيين آخرين من قرية مجاورة على مدى الأيام التي سبقتها).