– December 2, 2016

الراوي : تحرير 85 بالمئة من الأنبار

الرمادي ـ نور الدين حميد

أعلن محافظ الانبار صهيب الراوي عن تحرير 85 بالمئة من المحافظة من ايدي تنظيم داعش.وقال الراوي في بيان امس ان (القوات الأمنية تمكنت من تحرير 85 بالمئة من المحافظة وتمكنت الحكومة المحلية من إعادة معظم أبناء الرمادي والفلوجة وهيت إلى منازلهم في مدة قصيرة).وتستعد قيادة شرطة المحافظة لنصب عجلات سونار لكشف الألغام والمتفجرات.وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار امس انه (سيتم في القريب العاجل العمل بعجلات السونار المتطورة ذات الكفاءة العالية لتقوم بكشف المتفجرات والأسلحة والالغام وكافة الامور المتعلقه بالمتفجرات).