– December 2, 2016

الحكيم يبحث مع مبعوث الرئيس الأمريكي مبادرة التسوية وما بعد داعش

بغداد ـ علي الموسوي

بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع مبعوث الرئيس الامريكي بريت ماغورك مجمل الأوضاع السياسية، والأمنية وتطورات الحرب ضد تنظيم داعش.وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني تلقته (الزمان) امس ان (الحكيم استقبل ماغورك في مكتبه الخاص اول امس وبحث معه مبادرة التسوية الوطنية وموقف الاطراف العراقية السياسية منها). مؤكدا (اهميتها وضرورتها لاحتواء تداعيات ما بعد داعش وفي تحقيق السلم الاهلي).واضاف البيان ان (الحكيم استعرض آخر التطورات العسكرية في قواطع العمليات وعمليات قادمون يا نينوى والانتصارات التي تحرزها القوات العراقية على جبهات القتال ضد زمرة داعش الإرهابية). مشيرا الى ان (العراق الجديد عراق منفتح على الجميع ويسعى إلى تطوير علاقاته مع الجميع).

واوضح الحكيم بحسب البيان ان (معركة تحرير مدينة الموصل معركة حاسمة وتتطلب مشاركة واسعة من ابناء الشعب العراقي). مبينا أن (مرحلة ما بعد تحرير الموصل مهمة وتحتاج لمشروع سياسي متكامل وجامع).