– December 2, 2016

البرلمان يحذر من مخططات تقسيم البلد وتنفيذ أجندات خارجية

بغداد ـ قصي منذر

حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من دعوات تقسيم البلد التي يطالب بها البعض ، مؤكدا ضرورة احترام الاخرين والابقاء على عراق موحد.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري قوله خلال كلمته في المؤتمر الوطني العام لزعماء وشيوخ وشخصيات العراق الذي اقيم برعايته (لدينا الشخصيات القادرة على تجاوز الأزمة ولدينا امل وينبغي علينا ان نفتخر ونحن ننظر إلى الواقع بشكل واضح على جبهات القتال ونرى الحشد والقوات الأمنية والعشائر والبيشمركة، ولنا الحق بان نفتخر ونباهي بهم العالم).وأضاف (من العراق ينطلق النصر وتنطلق العزة، وحري بنا ان نكبر الدماء الزكية التي تسيل على ارض المعركة ونتضامن في صوت واحد يرفض التقسيم وكل دعوات التقسيم التي يلهج بها البعض حتى يحقق مآربه الشخصية والحزبية والذاتية فهذا البلد لا يحتمل الا ان يكون بلدا واحدا، وحري بنا ان نلهج بصوت واحد ونرفض جميع التدخلات التي تريد العبث بأمن العراق).واكد الجبوري بحسب البيان ان (مبدأنا قائم على أساس احترام الآخرين ، والعراق يبقى واحد ومتآزر ومتآخي وننطلق لتحقيق الامن والاستقرار).مبينا (اننا نلتقي كي نتفق على مشروع حقيقي قادم لان المرحلة التي مضت تحتاج منا تدبر الامر فما الذي نريده من هذا البلد، نريد بناء دولة مدنية مستقرة تحترم القانون والنظام وتؤمن بالانسان وتمضي باتجاه تحقيق الامن والخدمات).وأشار إلى ان (صفحة الامن امر لابد منه ولا نستطيع التفكير بالاقتصاد والاستقرار والبناء من دون الانتهاء من كابوس داعش والإرهاب).موضحا ان (هناك صفحات اخرى من الواجب التصدي لها اذ هناك مشاكل كبيرة ستكون ـ لاسامح الله – بعد الانتهاء من داعش والبعض منها اجتماعي يحتاج إلى مصالحة وحل لمشاكل معينة والبعض منها فكري يحتاج إلى سحب مفهوم التطرف والارهاب وعدم قبول الآخر).وشدد على (ضرورة الايمان بالشراكة التي تسع الجميع اذ ان البلد يسع الجميع فضلا عن تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية فالشعب ينتظر من النخبة المبادرة والعمل الجاد وعدم الانتظار لفترة اطول).وأضاف (من المهم جدا الإصرار على مبدأ وحدة العراق وأمنه واستقراره ورفض دعوات التقسيم والتدخلات الخارجية التي من شأنها العبث بأمن واستقرار البلد).واعرب النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي عن استغرابه من تحذيرات الجبوري من الابتعاد عن الشراكة.وقال الفوادي في بيان امس إنه (استغرب من تحذير الجبوري وهو يمثل كل العراق عن الاستقواء والتفرد والابتعاد عن الشراكة).وذكر الفوادي (نعم التحالف الوطني قوي وسيكون أقوى وهو يفكر بحجم كل العراق بالوقت الذي يسعى لتحرير المناطق والمحافظات المغتصبة من عصابات داعش يطلق مبادرة التسوية الوطنية).وحذر الفوادي من (تصريحات بعض السياسيين وصفهم بأنهم باعوا المناطق والمحافظات المغتصبة لعصابات داعش وعادوا الآن ليتصدروا المشهد السياسي من جديد).