– December 2, 2016

الخارجية : إنخفاض إجتذاب 60 بالمئة من الأجانب إلى داعش

بغداد ـ شيماء عادل

اعلن وزير الخارجية ابراهيم الجعفيري الذي يزور ايطاليا حاليا عن انخفاض نسبة اجتذاب الاجانب لتنظيم داعش الإرهابي إلى 60 بالمئة.ونقل بيان امس عن الجعفري قوله خلال كلمة القاها في مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط ـ روما ، ميد ـ ان (العراق خط المواجهة الأول مع الإرهاب وأن الحرب هي حرب عالمية لم تبدأ بالعراق ولن تنتهي فيه). مؤكدا ان (العراق لم يطلب جنودا من بلدان العالم ليقاتلوا بدلاً من جنوده وإنـَّما الجنود هم أبناء القوات المُسلـَّحة بمختلِف مكوناتهم هم الذين يدافِعون عن العراق وإنما طلبنا دعما خدميا وإنسانيا وسياسيا وإعلاميا).وأضاف (لقد أدَّى اختلاف الدول في نظرتها إلى الإرهاب إلى صعوبة اتفاقها على المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة هذه الظاهرة).واكد ان (العراق استطاع أن يسجِّل سلسلة انتصارات في مختلِف المناطق التي تواجَد فيها داعش بدءا بجرف الصخر بين كربلاء والحلة في جنوب بغداد ومرورا ببغداد بالدواعش).ولفت الجعفري إلى ان (الوزارة تبنت مفهوم دبلوماسية مواجهة الإرهاب أصالة عن العراق ونيابة عن العالم في الحرب ضد الإرهاب).مؤكدا (عدم مسؤوليَّة العراق والإسلام عن إنتاج داعش الإرهابي).مشيرا الى ان (هناك مجموعة من المُؤشِّرات في الحرب على داعش ومنها أن 70 بالمئة من الأراضي العراقـية تم تحريرها من عصابات داعش التي لا تمتلك منفذاً حدودياً لخارج الأراضي العراقـية والسورية وانخفضت نسبة اجتذاب الارهابيين الأجانب إلى 60 بالمئة).وأوضح ان (مرحلة ما بعد داعش تشغلنا كثيراً منذ أن وضِعَت الخطط لتحرير الموصل).