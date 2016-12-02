– December 2, 2016

معصوم يحث على نبذ الإنقسامات وتجاوز أخطاء السياسات السابقة

بغداد ـ علي الموسوي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ضرورة الاستفادة من التجربة الماضية لتقويم بناء مؤسسات الدولة.ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن معصوم خلال كلمته التي القاها نيابة عنه مستشاره الأقدم عبداللطيف خلال افتتاح المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي قوله ان (هذا المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة تخوض فيها البلد حرباً ضد الارهاب تتطلب توحيداً للجهد الوطني في مواجهة داعش وتعزيزاً لوحدة وطنية تتخطى الانقسامات الطائفية والاثنية).وأضاف (من الطبيعي أن القضاء على الارهاب لا يتحقق بمجرد الانتصار العسكري وإنما يجب أن يقترن بطائفة من التوجهات والاجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحويله الى انتصار حاسم).واكد أن (هناك ضرورة لاستخلاص الدروس من التجربة المريرة الماضية في سبيل تصحيح المسيرة وتقويم بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة بناء نسيج اللحمة الوطنية وتمكين العراق من السير في طريق الاعمار وتعميق البناء الديمقراطي الاتحادي للدولة).واشار إلى ان (الانتصار العسكري على داعش يمثل محطة أمل إذ يجسد تآلفاً وطنياً يمكن أن يخلق أجواء سياسية لتحقيق مصالحة مجتمعية فعلية وايجاد تسويات وطنية للمشاكل العالقة في البلد).وتابع معصوم بحسب البيان (اننا نرى أن برنامج الاصلاح الحقيقي المستند الى بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن المحاصصات ووفقاً للاحتكام الى الدستور واعتماداً لمبدأ المواطنة لابد أن يهدف الى إحلال الأمن والسلام في سائر ربوع العراق وإعادة بناء المناطق المنكوبة المحررة وعودة النازحين والمهجرين وإشاعة السلم الأهلي وتفعيل العمل الحقيقي من أجل مصالحة مجتمعية والقضاء على الفساد وايجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية واعتماد برنامج متكامل لتطوير البنى التحتية وضمان حقوق المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم).وحضرت (الزمان) في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي الذي اقيم في مسرح سميراميس وقد خصت القاعة بالحضور تمهيدا للانتخاب قيادة الحزب الجديدة.