– December 2, 2016

ممثل المرجعية يحذر من تنامي حالات الطلاق ويدعو لمعالجتها

كربلاء ـ محمد فاضل ظاهر

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إلى تطوير الاداء الاستخباري والامني لحماية المدنيين في المناطق من الخروقات الأمنية ، حذر من اتساع ظاهرة الطلاق في البلد.وكانت احصائية قضائية قد اكدت ان 5200 حالة طلاق حصلت في البلد الشهر الماضي.

وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني ان (الانتصارات تتواصل في الصفحات المتلاحقة لمعارك تحرير محافظة نينوى من الإرهابيين الدواعش، وتتعزز معها الثقة بقدرات وإرادة وعزيمة القوات المسلحة البطلة ومن يساندهم من المتطوعين الميامين ورجال العشائر الغيارى وقوات البيشمركة الباسلة على تحقيق النصر النهائي في وقت غير بعيد، على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل والتحديات التي واجهتها القوات المشاركة في العمليات).وأشار إلى ان (اهم تلك التحديات هو تحدى الحفاظ على أرواح المدنيين الذين يحتمي بهم العدو ويتباطأ لأجل تقليل الخسائر في صفوفهم بعد تقدم القوات المقاتلة في اكثر من جبهة، ونذكر هنا بفخر واعتزاز الاداء الرائع للمقاتلين الأبطال في مساعدة اهلنا العالقين في ساحة العمليات وما حققوه من في هذا المجال آملين ان يستمر هذا النهج الانساني بالتعامل مع المدنيين).

ودعا إلى (إبراز صورة عن مهنية القوات الأمنية في وسائل الإعلام، بشكل موسع لإسكات بعض الأفواه التي لا تنفك عن محاولة الإساءة إلى القوات العراقية).على حد قوله.

وتطرق الكربلائي إلى (ارتفاع نسبة الطلاق في البلد).داعيا إلى (معالجة اسبابها). مبينا ان (الإحصائيات الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية تشير إلى تصاعد حالات الطلاق في العراق بصورة لم تكن مسبوقة من قبل).مشيرا الى ان (هذه الحالة تعد ظاهرة خطرة في المجتمع العراقي وتهدد الكيان الأسري بالتفكك والانحلال وتشكل خطرا على التماسك الاجتماعي إضافة إلى ما تتركه من آثار نفسية ومجتمعية وأخلاقية ذات أبعاد مخيفة بصورة عامة).واكد (ضرورة دراسة ألاسباب الحقيقية والأساسية لبروز هذه الظاهرة وتضافر جهود جميع المؤسسات القادرة على معالجتها والحد من تصاعدها).ملفتا الى انه (إذا كانت المؤسسات الحكومية ولاسباب متعددة غير قادرة على التأثير الفعال في معالجة هذه الظاهرة، فان المسؤولية الدينية والاخلاقية والانسانية تحتم على الاخرين من المبلغين والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني والآباء والأمهات وإدارات المدارس والجامعات).