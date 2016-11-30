تقدم نوعي لمكافحة الإرهاب في الجانب الأيسر للموصل وأزمة المياه تشتد على الأهالي

– November 30, 2016

الموصل – بغداد – الزمان

حررت قوات مكافحة الارهاب العراقية اجزاء جديدة من حي الزهور الكبير وحي البريد والاقتصاديين وباتت في تماس مع حي التأميم في مكان اخر . وظهر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يلتقي اهالي حي الزهور ويتجول في اعدادية الزهور التي تم تحريرها والشوارع المحيطة بها . فيما تشتد ازمة المياه حيث يواجه نصف مليون من اهالي مدينة الموصل في شمال العراق، وضعا «كارثيا» بسبب حرمانهم من مياه الشرب اضافة الى انقطاع الكهرباء في المدينة التي تشهد مواجهات بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش.

وقالت ليز غراند منسقة العمليات الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في العراق لوكالةالصحافة الفرنسية، ان «ما يقرب من نصف مليون من المدنيين، الذين يعانون من مشكلة الحصول على الطعام يوميا هم الان محرومون من المياه الصالحة للشرب» .

واضافت ان هذا النقص «ستكون له عواقب كارثية على الأطفال والنساء والعائلات» الموجودة في المدينة. وادت الاشتباكات التي تشهدها الموصل، ثاني مدن العراق، الى تعرض شبكة نقل المياه الصالح للشرب الى اضرار.

وتقاتل القوات العراقية بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ ستة اسابيع لطرد الارهابيين من مدينة الموصل اخر اكبر معاقل داعش في البلاد.

واكد اهالي عدد من احياء الجانب الشرقي من مدينة الموصل، حيث تتقدم قوات مكافحة الارهاب تدريجيا، عدم وصول المياه عبر شبكة التوزيع منذ عدة ايام ما اجبر العديد منهم لجلب الماء من الابار. وقال محمد خليل (25 عاما) احد اهالي حي الخضراء الذي تحرر مؤخرا «ليس لدينا ماء او كهرباء، نشرب مياه البئر ولكنها غير كافية».

كما أعلنت ادارة ناحية النمرود، الاربعاء، عن عودة 200 عائلة نازحة الى الناحية والقرى التابعة لها بعد تحريرها بالكامل من قبل القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي، فيما لفتت الى تدقيق اسماء النازحين امنيا لضمان عدم عودة الارهابيين اليها.

وقال مدير ناحية النمرود احمد عبيد العيسى في حديث للاعلام المحلي إن «200 عائلة نازحة عادت الى منازلها بعد تحرير ناحية النمرود بالكامل، جنوب شرقي الموصل، من قبل قوات الفرقة المدرعة التاسعة وقوات سهل نينوى اللواء30 حيث قامت تلك القوات بتامين مداخل ومخارج الناحية وتطهيرها من العبوات الناسفة». وأضاف العيسي انه «تم تدقيق اسماء أغلب العوائل العائدة من الناحية الامنية لضمان عدم عودة الارهابيين الى الناحية والقرى التابعة لها»، لافتا الى «وجود تنسيق مشترك بين قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية لضمان عودة جميع العوائل النازحة قبل العمليات العسكرية وكذلك العوائل التي نزحت اثناء العمليات العسكرية». وكان مصدر أمني في نينوى أفاد ، في 23 تشرين الثاني 2016، بأن اللواء 37 التابع للفرقة المدرعة التاسعة، يقوم بتطهير ناحية النمرود، جنوب شرقي الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، من العبوات الناسفة واللاصقة، حيث تمكن من تفكيك 240 منها حتى الان. وقال المتحدثُ باسِم التحالف الذي تقودُه الولايات المتحدة إن معركــَة استعادةِ مدينِـــة الموصل من تنظيم داعش دخــَلت مرحلــًة “صعبًة للغاية” في الأسابيع القليلة الماضية لكن الوتيرَة ستــَتــَسارع، ما أن تتــمكن القوات العراقية من دخولــِها من الشمال والجنوب. وقال الكولونــِيل جون دوريان لرويترز اِن الوضعَ حاليا صعبٌ للغاية، وان تنظيمَ داعش موجودٌ بالمدينة منذ عامين، أُتــِـيحَ لــُه كثيرٌ من الوقت خلالــَهُما لبناءِ دفاعاتٍ قوية جداً وتخزيــِن الأسلحةِ والموارد التي يتمُ استخدامُها الآن لتعقيدِ التقدّم . وأضاف دوريان اَنه عندما تتـَجمعُ القواتُ الإضافية في الموصل فسيؤدي هذا إلى تفكيك دفاعاتِ داعش ، لن يكونوا قادرين على التركيز بالمستوى نفسِهالذي يَحاربون به حالياً في المناطق الشرقية. وكان دوريان يُشيرُ إلى استخداِم مقاتلي داعش للسيارات المَلغومة والدورع البشرية من المدنيين .