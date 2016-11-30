ممثلون لروسيا وفصائل معارضة يبحثون  في أنقرة هدنة حلب

– November 30, 2016

موسكو تنتظر توضيحات من إردوغان حول عزمه انهاء حكم الأسد

مصادر:وفد أمني تركي ناقش في طهران وقف اطلاق النار

اسطنبول – بيروت – الزمان

التقى ممثلون لروسيا وفصائل سورية معارضة في انقرة لبحث هدنة في حلب، وفق ما افاد مصدر قريب من الفصائل السورية وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته ان «لقاءات عدة عقدت في انقرة لبحث سبل التوصل الى هدنة». وقالت مصادر ان زيارة وفد امني كبير المستوى الى طهران امس على صلة بالهدنة الخاصة بحلب .

واضاف ان الاجتماع الاخير حصل الاثنين في العاصمة التركية من دون ان يحدد مستوى الممثلين الذين شاركوا فيه.

والفصائل السورية التي شاركت في هذه المحادثات مرتبطة بالائتلاف الوطني السوري المعارض ولا تشمل جهاديي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا). وجرت هذه المباحثات في وقت يتواصل تقدم قوات النظام بدعم روسي في شرق حلب الذي يسيطر عليه المعارضون.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا اقترح في السادس من تشرين الاول/اكتوبر ان يغادر مقاتلو جبهة الشام شرق حلب في مقابل وقف النظام السوري وحليفه الروسي لعمليات القصف. وابدت موسكو استعدادها ل»دعم» هذه المبادرة في حال انسحبت فتح الشام فعليا من المدينة. لكن المبادرة ظلت حبرا على ورق مع تصاعد المواجهات. وفر اكثر من خمسين الف شخص من مناطق سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق حلب حيث الحصار والقصف والدمار وانقطاع شبه تام للكهرباء والانترنت، في وقت يعقد مجلس الامن الدولي الاربعاء اجتماعا لبحث الوضع المتدهور في المدينة السورية. الى ذلك، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الاربعاء في انقرة منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية رياض حجاب.

وقالت مصادر دبلوماسية ان الرجلين ناقشا الجهود «الهادفة الى وضع حد فوري للمعارك وايصال مساعدات انسانية في اسرع وقت» للسكان في حلب.

واكد حجاب على موقعه ان المباحثات تناولت ايضا «سبل وضع حد للتصعيد الذي تشهده حلب من جانب نظام الاسد والقوات الروسية والايرانية».

من جهة اخرى اعلنت روسيا الاربعاء انها تنتظر توضيحات من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد اعلانه الثلاثاء انه يريد «وضع حد لحكم الطاغية» بشار الاسد في سوريا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «انه تصريح بالغ الخطورة يتنافى عموما مع كل تصريحاته السابقة».

واضاف «نأمل بالتاكيد ان يزودنا حلفاؤنا الاتراك في اقرب وقت بعض التوضيحات حول هذا الموضوع».

واكد اردوغان الثلاثاء خلال اجتماع في اسطنبول ان الجيش التركي الذي ينفذ منذ الصيف عملية عسكرية في شمال سوريا لديه هدف واحد «وضع حد لحكم الطاغية الاسد (…) ولا شيء اخر».

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية السورية ان «تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التي تضمنت حقيقة أهداف العدوان التركي على سوريا كشفت بوضوح أن العدوان التركي السافر على الأراضي السورية ما هو إلا نتيجة للأطماعوالأوهام التي تغذي فكر هذا الطاغية الاخواني المتطرف».

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي في الخارجية قوله «من السخرية بمكان أن يتحدث طاغية مثل أردوغان عن الديموقراطية وهو الذي جعل من تركيا سجنا كبيرا لكل معارض لسياساته الأمر الذي قوبل بانتقاد واسع من قبلالمجتمع الدولي».

وأكد المصدر أن «سوريا لن تسمح لهذا الطاغية المتغطرس بالتدخل في شؤونها وستقطع اليد التي تمتد إليها».