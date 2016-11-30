 الموصل:توزيع مساعدات غذائية لأحياء الخضراء والزهراء والتحرير وكوكجلي تكفي لأسبوعين 

– November 30, 2016

الموصل (العراق)- (أ ف ب) – وزعت الحكومة العراقية الثلاثاء مساعدات غذائية في حي الشقق الخضراء في مدينة الموصل الذي طردت منه تنظيم الدولة الاسلامية قبل ايام، ووقف العشرات في طوابير طويلة للحصول على حصص حرموا منها طويلا.

وقال معاون رئيس غرفة عمليات اغاثة وايواء النازحين في اقليم كردستان علي عباس لوكالة فرانس برس «نوزع اليوم لالفي عائلة حزما غذائية تتضمن 30 كيلوغراما من المواد الاساسية: السكر، الزيت، الارز، صلصة طماطم، حليب اطفال، طحين، شاي»،مشيرا الى انه يفترض ان تكفيهم تلك المواد لـ15 يوما. واضاف «نوزع في منطقة الشقق الخضراء، وقد سبقتها مناطق الزهراء والتحرير والقادسية وقوقجلي»، وهي احياء تحررت اخيرا من الجهاديين. ووقف عشرات النساء والرجال في صفين طويلين ينتظرون استلام الحصص الغذائية في ساحة الحي في شرق الموصل حيث انتشرت اكوام من النفايات. واكد اللواء معن السعدي من قوات مكافحة الارهاب اثناء تواجده في قوقجلي (شرق الموصل) لفرانس برس «اليوم توزع المساعدات في حي الشقق الخضراء، وفي المستقبل في حي عدن (الذي طرد الجهاديون منه الاسبوع الماضي) وحي البكر» حيث لاتزال تدور اشتباكات مع التنظيم المتطرف.

واعلنت الامم المتحدة الاسبوع الماضي انها تمكنت من إيصال المواد الغذائية الى نحو 37 ألف شخص في أقصى الحدود الشرقية للمدينة.

ولا تتم عمليات توزيع المساعدات بطريقة دورية لسكان الموصل، اذ يفرض القتال والاوضاع الامنية السيئة قيودا على عمل المنظمات الدولية والحكومية.

وقالت ام اشرف (45 عاما)، وهي والدة لخمسة اولاد بعد استلام حصتها من خلف نقاب أظهر عينيها فقط، «لا مياه ولا كهرباء ولا ادوية ولا غاز للطبخ».

واضافت «نغلي مياه البئر لنتمكن من الشرب، ولا نأكل سوى الارز والفاصولياء والعدس».

وقالت ام عمر عبيد (53 عاما) التي اتت مع جاراتها في الصباح الباكر من حي السماح المجاور لاستلام المساعدات «هي المرة الاولى التي تأتي المساعدات الى هنا، اهم شيء الكاز للطبخ والتدفئة».

واضافت مستغربة «نحن بلد نفطي لا يجدر ان نكون بحاجة الى مساعدة».