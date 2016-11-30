خدعتنَا «الشَّعريةُ الصِّينية» وسواها الكثير

– November 30, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

بسبب الشعرية الصينية كرهنا الحياة، وصرنا نعتقد أن الخطر صار يهددنا، من طرف دول آسيا. هل نعلن التوقف عن استهلاك موادها المستوردة أو المهربة، لأننا مستهدفون من خلال السلع والمنتوجات الغذائية التي تدخل عبر مختلف الحدود المغربية.

هذا في انتظار أن تطبق من طرف الحكومة الجديدة، شروط صارمة للسماح لدخول «الشعرية الصينية» ومنتوجات أخرى إلى المغرب من دول مثل الفيتنام وكوريا والصين.

ونحن شعب نَتقَوْلَبُ، وننخدع بسرعة، من طرف محتالين، أو ما يعرف بأصحاب السَّماوي، في كلّ مرة يطورون آلاتهم ولعبهم عبر أساليب جديدة في الاحتيال، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشهوات البطن والاستهلاك اليومي. فكثير من الناس تَقَوْلبت لمَّا انحنت وجلست القرفصاء في ساحة عامة أو سوق شعبي، غير مهيكل تفتش عن بضاعة رخيصة، معروضة للبيع في عرض خاص بـ عشرة دراهم (ما يعادل دولار واحد) وهنا المثل المغربي واضح فكل ما نشتريه بثمن رخيص(عند رخصوا تْخَلِي نصُّوا). ويبقى الحدسُ السَّليم هو من يجنبنا تبعات التعرض لعمليات الاحتيال والغش التجاري.

هذا وقد انطلت علينا مقالب كثيرة، وغضينا الطرف عليها، وتسامحنا، كان ذلك في أبسط الحقوق والواجبات وفي المناصب والحريات. وكم من مقالب وقعت في المصاعد، المتجهة نحو الطوابق العليا أو العواصم والسفريات، واستغلها البعض ليراكم الثروات عبر الحصول على الإكراميات والكريمات والأراضي ومأذونيات النقل في أعالي البحار. ومع ذلك تسامحنا، كثيرا ..كثيرا، لأنهم علَّمونا أنَّ التسامح من شيم الأخلاق. وحفظنا عن ظهر قلب »اسْلمْ تَسْلم»، لكن بطوننا وأمعاءنا تناولت فضلات القمامة ببهارات، كما أكلنا النقانق المحشوة بلحم الحمير والكلاب، وأكلنا المورتديلا والحلويات المصنوعة من لحم وشحم الخنازير من غير أن ندري، وأكلناها عن حسن نية بعد أن قلنا باسم الله، كي لانخاف، واستمتعنا بمذاقاتها، لأننا كنا مغفلين، ولا نلوم أحدا، فقط، لأننا فقراء وجدنا ثمنها، رخيص، ولذتها كبيرة. ولم نقف عند هذا الحد فقد تمادى الخداع إلى المواد الغذائية التي نستهلك يوميا. ومعلوم أن الصين ومنتوجاتها اقتحمت كل أسواقنا المغربية، انطلاقا من درب عمر ودرب غلف وفي مدن الرباط وطنجة وفاس وأكادير، ومدن الشمال والجنوب والشرق.

وأمام صمت الدوائر الرسمية حول فضيحة ماصار يعرف بـ « الشعرية الصينية» التي بحسب روايات وتجارب غير علمية، وغير رسمية تبين أنَّها تحتوي على مواد بلاستيكية عند إحراقها. من جهته يعتزم المكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية إخضاع عينات من «الشعرية الصينية» المتواجدة في الأسواق المغربية لتحاليل ثانية. هذا وقد سبق لهذا المكتب أن أخضع «الشعرية الصينية» للاختبارات الضرورية قبل الترخيص لها بدخول البلاد، حيث يرجح أن تكون دخلت الأسواق المغربية عن طريق التهريب.

للأسف «الشعرية الصينية» تناولناها جميعا من غير أي نقاش،لأننا وجدناها لذيذة ورخيصة، وهي محشوة في الدجاج المحمر، و في وسط الرغائف المحشوة باللحم المفروم أو بسمك التون، سواء في بيوتنا أو في ولائم كبيرة أو في مطاعم فاخرة.

هذه كارثة عظمى، خدعتنا الصين ودول آسيا، وباعت لنا شعرية موادها من البلاستيك بدل العجائن. وهذه الخدعة تنضاف إلى خداع الصين التي قلدت «البلغة» والجلابة المغربية، وقتلت سوق الصناعة التقليدية بالمغرب. وخدعتنا الصين لما باعوا لنا دمية يمكنها أن تستعمل لممارسة الجنس كبديل عن الزوجة. وخدعونا في الملابس الداخلية والخارجية التي نرتديها.وخدعونا في سخانات ماء الحمامات المنزلية، وخدعونا في أشياء كثيرة والحديث يطول إذا سردناها كلها.

من نلوم في هذه الخدعة القاتلة، هل نلوم البرامج المختصة في الطبخ بالقنوات التلفزيونية التي تضع ضمن وصفات الوجبات «الشعرية الصينية» ، أم نعاتب ونتهم كتب وموسوعات الطبخ الفاخرة، أو نحاسب المسؤولين على حماية المستهلك الذين يسمحون بدخول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

على أي ما دمنا في الخداع، انخدعنا مؤخرا في قوالب السكر، في الوزن وفي الجودة . من منكم يذكر قالب السكر في السبعينيات والثمانينيات لما كان يطالعنا مذاقه وحلاوته المتميزين في براد شاي مغربي أصيل مشحر .

وانخدعنا أعينا في الشامبوانات التي نغسل بها روؤسنا، وصرنا نشكو من تساقط الشعر وانتشار الشيب والاصابة بالقرع. فكل المنتوجات التي نتسهلك هي قاتلة أو هي مركبة بطريقة صناعية لا تحترم الشروط الصحية . وانخدعنا أيضا في المنتجات الصينية المقلدة، سواء كانت عطور تحمل أسماء لماركات عالمية أو كريمات حماية من أشعة الشمس، والتي تبدو بمظهر ورائحة المنتجات الأصلية.