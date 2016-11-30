هزة ارضية في منجم 

– November 30, 2016

وارسو-(أ ف ب) – ادت هزة ارضية ضربت منجما كبيرا للنحاس في بولندا مساء الثلاثاء الى مقتل ثلاثة اشخاص ولم يعرف مصير خمسة عمال اخرين، بحسب ما اعلنت الشركة المالكة للمنجم الاربعاء. وقال مدير منجم رودنا للنحاس باول ماركوسكي انه تم العثور على ثلاث جثث على عمق 1100 متر تحت الارض. ورصدت طواقم الانقاذ شخصا رابعا تحت صخرة كبيرة ولكنها لم تتمكن حتى الان من الاقتراب لمعرفة ان كان الرجل ما زال على قيد الحياة. وقال المرصد الجيولوجي الاميركي ان قوة الهزة بلغت 4,4 درجات على مقياس ريختر، بينما اكد معهد الجيوفيزياء التابع للاكاديمية البولندية ان قوتها بلغت اربع درجات .

ويعد المنجم احد اكبر مناجم النحاس في العالم، ويوظف 4400 شخص .