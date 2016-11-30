 لاعب تعرض للاصابة فأفلت من طائرة الموت

– November 30, 2016

بوينوس ايرس,-(أ ف ب) – نجا اليخاندرو مارتينوسيو بأعجوبة: الجناح الارجنتيني تعرض للاصابة قبل الدور النهائي وبالتالي لم يستقل مع زملائه في فريق تشابيكوينسي لكرة القدم الطائرة التي تحطمت مساء الاثنين في كولومبيا وفتكت بالفريقالبرازيلي. وانقذته الاصابة أنقذته إذا، وهي التي أزعجته في البداية مثلما اكد والده روبن مارتينوسيو اليوم الثلاثاء لوسائل الاعلام بما انها حرمته من خوض نهائي كأس اميركا الجنوبية امام اتلتيكو ناسيونال. دور نهائي لن يقام أبدا في نهاية المطاف. وعلى الرغم من هذه المعجزة الصغيرة، وجدت زوجة اللاعب الارجنتيني صعوبة في تقبل الامر بحسب روبن الذي قال «انها منهارة وترغب في ان يتوقف اليخاندرو عن لعب كرة القدم والعودة (إلى بوينوس آيرس)».

كما حيا والد اللاعب زملاء ابنه الذين لقواحتفهم في حادث تحطم الطائرة بالقرب من ميديين.

وقال روبن الذي التقى باللاعبين قبل 10 ايام عندما ذهب لزيارة نجله وزوجته واولادهما الثلاثة: «هؤلاء الاشخاص كانوا رائعين»، مضيفا «آمل أن يكونوا جميعا في عزة الله».

وتحطمت طائرة تقل 81 شخصا بينهم فريق تشابيكوينسي مساء الاثنين في كولومبيا نتيجة « الاحوال الجوية واعطال كهربائية»، في حادث سقط فيه 75 قتيلا وادى الى اعلان الحداد الوطني في البرازيل.