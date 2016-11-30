ثمانية كتب في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في الترجمة

– November 30, 2016

ابو ظبي -(رويترز) – أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب الأربعاء القائمة الطويلة لفرع الترجمة والتي شملت ثمانية أعمال من أصل 86 عملا ينتمي أصحابها إلى أربع دول هي مصر وتونس والمغرب وفرنسا.

وقالت الأمانة العامة للجائزة في بيان بموقعها على الإنترنت إن الأعمال المختارة انقسمت ما بين ترجمات إلى العربية عن الإنجليزية وأعمال منقولة من اللغة الفرنسية وإليها إضافة إلى عمل مترجم من الألمانية.

وضمت الترجمات من الإنجليزية أربعة أعمال هي (العدالة والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط) تأليف كريستيان لانج وترجمة التونسي رياض الميلادي و(الفلسفة في الجسد – الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي) تأليف جورج لايكوفومارك جونسون وترجمة المغربي عبد المجيد جحفة. وكذلك (القسطنطينية-المدينة التي اشتهاها العالم 1453-1924) تأليف فيليب مانسل وترجمة المصري مصطفى محمد قاسم و(الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط) تأليف كريستيان كوتسأولريخسن وترجمة طارق راشد محمد. أما الأعمال المنقولة عن الفرنسية فهي اثنان: (الاستعارة الحية) تأليف بول ريكور وترجمة المغربي محمد الولي و(س/ز) تأليف رولان بارت وترجمة المغربي محمد بن الرافه البكري إضافة إلى (الضروري في أصول الفقه لابن رشد) الذي ترجمه الفرنسي منأصل لبناني زياد أبو عقل من العربية إلى الفرنسية. والعمل الثامن هو (الاقتصاد والمجتمع – السيادة) للمفكر الألماني ماكس فيبر وترجمة التونسي محمد التركي.

والترجمة أحد تسعة أفرع تشملها جائزة الشيخ زايد للكتاب. وأعلنت الأمانة العامة للجائزة القائمة الطويلة لفرعي «الفنون والدراسات النقدية» و»التنمية وبناء الدولة» في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني الجاري فيما ينتظر إعلان باقي القوائم الطويلةخلال الأسابيع القليلة القادمة. وتعلن القوائم القصيرة لجميع فئات الجائزة في دورتها الحادية عشرة في مارس آذار 2017 على أن يقام حفل إعلان الجوائز وتكريم الفائزين في مايو أيار من نفس العام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي .