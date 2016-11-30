رئيس أكبر شركات التبغ  يتطلع للتوقف عن بيع السجائر

– November 30, 2016

لندن-(رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس انترناشونال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأربعاء إن شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم قد تتوقف في نهاية المطاف عن بيع السجائر مع تدشين منتجها البديل آي.كيو.أو.إس فيالسوق البريطانية. وجرى طرح آي.كيو.أو.إس للبيع بالفعل في أكثر من عشر أسواق من بينها اليابان وسويسرا وإيطاليا وهو منتج يعمل على تسخين التبغ بالقدر الكافي لتوليد البخار دون إحراقه. وتعتقد الشركة أن ذلك يجعله أقل ضررا بكثير من السجائر. وقال أندريه كالانتزوبولوس الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في بي.بي.سي «أعتقد أنه ستأتي اللحظة التي أقول فيها إن لدينا استهلاكا كافيا من تلك المنتجات البديلة… للبدء في وضع تصور -بالتعاون مع الحكومة- لوقفالسجائر تدريجيا.»

وأضاف «آمل أن تأتي هذه اللحظة قريبا.»