– November 30, 2016

إقتصادية البرلمان لـ(الزمان): فرض رسوم على النقّال وتذاكر الطائرات

منح قروض للمواطنين وتعديل إجازة الموظفين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن استمرار منح القروض للمواطنين في المصارف الزراعي والصناعي والعقاري وإلزام الوزارات بشراء المنتجات المحلية فيما اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن وجود مقترح لتقليص اجازة الخمس سنوات للموظفين في موازنة العام المقبل. وقالت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (الإيرادات غير النفطية هي الاعلى في موازنة العام المقبل مقارنة بالاعوام الماضية من خلال فرض رسوم جديدة على تذاكر الطائرات وبطاقات تعبئة النقال ورسوم اخرى اضيفت في قانون البلدية). واضافت ان (هناك تركيزا على زيادة الإيرادات غير النفطية وتوسيع مجال عمل القطاع الخاص والإستثمار من خلال وضع مواد تلزم شراء المنتجات المحلية من قبل المؤسسات الحكومية كوزارة الصناعة ومطابع وزارة التربية ومنع استيراد المنتجات غير المصنعة محلياً)، مشيرة الى ان (الاستقطاعات من رواتب الموظفين هي ايضا ايرادات وضريبة)، مؤكدة انه (تمت اعادة النظر ببعض القوانين النافذة كضريبة الدخل والعقارات والسكن). واوضحت نجيب أن (الموازنة تضمنت دعم المشاريع من خلال الدفع بالآجل ضمن مدة زمنية لاتقل عن ثلاث سنوات). وتابعت أن (القروض الموجودة ضمن الموازنة البالغة 22 تريليون دينار سيتم تخصيص أغلبها للمشاريع الإستثمارية ومنها بناء الطرق او استكمال الخدمات والمشاريع المتوقفة)، لافتة الى ان (قروض المصارف الزراعي والصناعي والعقاري وغيرها هي ضمن مبادرة البنك المركزي). واختتمت نجيب قولها ان (اجازة الخمس سنوات موجودة ضمن موازنة العام المقبل اما المضي بها وهو الافضل او الاقتصار على ما موجود ليصار الى التعديل والمقترحات). وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين. وقال سعيد في تصريح امس ان (العمل باجازة الخمس سنوات سيكون تجريبيا ضمن الموازنة المالية للعام المقبل). مشيرا الى ان (المشروع الاول المرسل من الحكومة سيتوقف تشريعه بناء على طلبها لحين استكمال السنة التجريبية). وتابع ان (الموظف سيكون له الخيار بأخذ اجازة لمدة خمس سنوات). لافتا الى ان (اللجنة المالية لديها مقترح لتقليص المدة الى ثلاث سنوات). واكد سعيد ان (تطبيق الاجازة لخمس سنوات ستكون ذات منفعة متبادلة بين الموظف الذي يستطيع تحسين وضعه المعاشي من خلال العمل بالقطاع الخاص او الاستثمار اضافة الى الفائدة المقدمة للحكومة لتقليل النفقات)، مبينا انه (لم يتم استثناء اي وزارة من الاجازة طويلة الامد). مضيفا انه (تم وضع شروط وقيود كي لايحدث اي ارباك بالعمل الوظيفي من خلال عدم منح الاجازة للموظفين الاختصاص الذين ليس لديهم بدلاء ضمن عملهم)، فيما دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري الحكومة الى ايجاد منافذ جديدة من الموارد المالية للموازنة مؤكدا استمرار منح القروض للمواطنين من المصارف الزراعي والصناعي والعقاري. وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (هناك الكثير من الامور تم الغاؤها خلال الاعوام الماضية وهذا غير صحيح لابد من شعور المواطن في المساهمة ببناء بلده وهذا ترسيخ للشعور بالمواطنة)، موضحا انه (ليس هناك بلد في العالم يعتمد على مورد واحد كما في العراق يعتمد على مورد النفط فقط). واكد الشمري انه (تم تعطيل الكثير من الموارد غير النفطية مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي لكن هناك بعض الفقرات في موازنة العام المقبل تجعل المواطن يسهم في بناء بلده من خلال الضرائب التي سيدفعها كل منزل خمسة الاف دينار والمحلات التجارية 40 الفا للشهر الواحد وهذه المبالغ تخصص من اجل النظافة). لافتا الى ان (اجازة الخمس سنوات برنامج جيد واجراء مهم للقضاء على الترهل الكبير بدرجات الوظائف والبطالة المقنعة في دوائر الدولة).