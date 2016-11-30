– November 30, 2016

رئيس الوزراء يحذّر من عصابات تتقاضى أموالاً مقابل تعيينات

بغداد – صباح الخالدي

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من عصابات تأخذ أموالا من المواطنين مقابل وعود بتعيينات، داعيا إلى مصالحة مجتمعية قبل إعادة النازحين إلى منازلهم .

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي (نحذر من دفع الأموال الى عصابات تستغل المواطنين مقابل التعيينات )، لافتا إلى أن (العراق أقرب إلى التوحد من أي وقت مضى).

وأضاف العبادي أنه (يجب أن تكون المصالحة المجتمعية قبل إعادة النازحين إلى منازلهم)، متابعا (أننا نجحنا في الجانب العسكري ونسعى إلى النجاح في الجانب المدني في المناطق المحررة) .

وتطرق العبادي الى قانون الحشد الشعبي قائلا ان (القانون يميز بين الملتزمين بقانون الدولة والخارجين عنه وكل عراقي يدافع عن أرضه محترم)، مؤكدا (أننا مستعدون للتعاون مع الجميع للقضاء على داعش الإرهابي) .

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته على تمويل وزارة التربية للكتب المدرسية والقرطاسية لتسديد مستحقات المجهزين المتبقية لعام 2016 ، كما صوت على حماية منتوجات السجاد الميكانيكي والقماش الخام وعلى فرض مستحقات ضريبية على المقاولين. وقال بيان ان (المجلس وافق على تمويل وزارة الزراعة للمستلزمات الزراعية والاسمدة).مؤكدا (التصويت على إعادة هيكلة أمانته العامة كما صوت على قرار يتضمن تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية استلام الاجور الدراسية للنفقة الخاصة لتصرف في توسعة المباني وشراء التجهيزات وأجور المحاضرين).