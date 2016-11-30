– November 30, 2016

البزّاز يستجيب لمناشدة طفلة جريحة من نينوى

اربيل – الزمان

استجاب رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لمناشدة طفلة من الموصل وتكفل بعلاجها وتركيب اطراف صناعية لها ومصاريف دراستها حتى التخرج الجامعي فضلا على منح عائلتها مبلغا ماليا لإعانتها.

وكانت الطفلة رحمة المصابة قد ناشدت البزاز لاغاثتها وهي على فراش العافية في تقرير لبرنامج (اهل المدينة) بث من قناة (الشرقية) مكرس للحديث عن جرحى نينوى من المدنيين والعسكريين الراقدين في مستشفى غرب اربيل .

وشكرت رحمة، البزاز على رعايته لها، مؤكدة ان ذلك سيساعدها على تحقيق امنيتها بأن تكون طبيبة في المستقبل.

وبادرت مجموعة قنوات (الشرقية) بايصال الدفعة الاولى من البطانيات الى جرحى نينوى الراقدين في المستشفى ذاته.