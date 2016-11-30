– November 30, 2016

مقتل ألف و530 داعشياً منذ بدء قادمون يانينوى

تحذير دولي من عواقب كارثية في الموصل بسبب نقص المياه والغذاء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حذرت منظمة الامم المتحدة من (عواقب كارثية ) جراء نقص مياه الشرب والغذاء في مدينة الموصل وإشتداد حاجة الأهالي اليها ولاسيما الأطفال والنساء. وقالت منسقة العمليات الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في العراق ليز غراند ان (ما يقرب من نصف مليون من المدنيين في نينوى ممن يعانون من مشكلة الحصول على الطعام يومياً، هم الآن محرومون من المياه الصالحة للشرب)، محذرة من ان (هذا النقص ستكون له عواقب كارثية على الأطفال والنساء والعائلات الموجودة في المدينة).

واضافت (تظهر لنا معلومات أساسية أن الأسر الفقيرة تواجه صعوبات في توفير غذاء كاف على موائدها… هذا أمر مقلق للغاية)،موضحة انه (في أسوأ الأحوال نتصور أن الأسر التي تواجه صعوبات في الموصل ستواجه المزيد من المصاعب الحادة)، مشددة على القول(كلما طال أمد تحرير الموصل زادت الصعوبات التي تواجهها الأسر). وأدت الاشتباكات التي تشهدها المدينة الى تدمير شبكة نقل المياه الصالح للشرب .ويؤكد اهالي الاحياء الشرقية التي استعادت قوات مكافحة الارهاب عددا منها، معاناته من نقص المياه النظيفة منذ ايام عدة.

وقال محمد خليل (25 عاما) أحد اهالي حي الخضراء الذي تحرر مؤخرا (ليس لدينا ماء او كهرباء)، مضيفاً ( نشرب مياه البئر ولكنها غير كافية). وافاد مجلس محافظة نينوى بتفخيخ تنظيم داعش مبنى مديرية ضريبة الدخل في الموصل، محذراً من كارثة إنسانية عند تفجيره.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الكريم الكيلاني أن (عناصر داعش قاموا بتفخيخ مبنى مديرية ضريبة الدخل في الساحل الأيسر بمدينة الموصل وكتبوا عبارة تم الإنجاز بعد انتهاء عملية التفخيخ)، موضحاً أن (المبنى يقع في شارع المركز قرب سوق النبي يونس وهي منطقة مكتظة بالسكان).وحذر الكيلاني من (وقوع كارثة إنسانية كبيرة إذا ما فجر عناصر داعش المبنى). الى ذلك كشفت قيادة طيران الجيش عن عدد طلعاته والاهداف التي دمرت منذ بدء عمليات قادمون يا نينوى، واشارت الى ان هناك كم هائل من الاهداف في المحافظة.

وقال قائد طيران الجيش الفريق أول حامد عطية في تصريح امس إن (طيران الجيش نفذ 1630 طلعة جوية منذ إنطلاق عمليات قادمون يانينوى أدت الى الحاق أضرار كبيرة لداعش في المحافظة كوننا نمتلك كم هائل من الأهداف).

وأضاف أن (1530 عنصراً من داعش قتلوا جراء تلك الطلعات ، فيما تم تفجير 56 عجلة مفخخة و143 عجلة تحمل أحادية و42 مفرزة هاون و42 منزلاً).

ونشرت صفحة جهاز مكافحة الارهاب على موقعها الرسمي مقطع فيديو يظهر فرحة أهالي الموصل بدخول أفراد الجهاز والجيش الى أحد احياء المدينة بعد طرد عناصر داعش.