– November 30, 2016

تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة بتشكيل الكابينة الجديدة

الكويت – الزمان

أصدر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح امس أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليف رئيسها جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة. وجاء الامر في اعقاب لقاء أمير الكويت صباح أمس لرئيس مجلس الأمة السابق (البرلمان) مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح على التوالي في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.وافرزت الانتخابات النيابية الكويتية التي أجريت الـسبت الماضي برلماناً من أعضاء جدد بنسبة 60 بالمئة، مع هيمنة واضحة للشباب، وتقدم المعارضة الإسلامية على حساب المرشحين المحسوبين على الحكومة.