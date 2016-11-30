– November 30, 2016

مذكرة تمويل لدعم مشاريع البنى التحتية والطاقة

العراقي للتجارة وتشارترد وألكتريك تتفّق على تسريع وتيرة العمل

بغداد – قصي منذر

وقع المصرف العراقي للتجارة مع ستاندرد تشارترد و جنرال الكتريك مذكرة تفاهم لتوفير التمويل اللازم من اجل تسريع وتيرة العمل في مشاريع الطاقة والبنى التحتية في العراق. وقال المدير العام ورئيس مجلس ادارة المصرف فيصل الهيمص لـ(الزمان) امس (قمنا بتوقيع خطاب نوايا اولي لتمويل عقد لوزارة الكهرباء بقيمة 200 مليون دولار لصالح شركة جنرال الكتريك وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للشركة والتي تعد الاكبر بالعالم). واضاف ان (الصفقة ستوفر قطع الغيار اللازمة لمحطات الكهرباء لتوفير فرص عمالة والطاقة ايضا خلال الصيف القادم). مشيرا الى ان (هناك الكثير من الجهود لدعم وزارات الصناعة والنفط والتربية لاسيما ان المصرف له دور كبير بدعم النشاطات الاقتصادية العامة عبر المؤسسات الحكومية والخاصة ايضا من المؤسسات الرصينة). معربا عن اعتقاده بـ(تطور الوضع الاقتصادي والصناعة بعد القضاء على داعش كون الاستقرار الامني يسهم بتوفير فرص عمالة اكبر). واوضح الهيمص ان (مذكرة التفاهم تمثل تجسيدا لالتزامنا بدعم مسيرة النمو الوطنية التي تركز بدرجة كبيرة على توفير بنى تحتية قوية هدفا لتحقيق النمو الاقتصادي وضمان الخير والرخاء للشعب). مشيرا الى ان (من يسهم بتمويل الصفقة ايضا هما مجموعة البنك الاهلي المتحد من مملكة البحرين والذي سيشارك كممول ثانوي في اول قرض مجمع يشهده القطاع المصرفي العراقي الى جانب الممولين الرئيسيين هم المصرف العراقي للتجارة وستاندرد تشارترد). من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة جنرال الكتريك في العراق والمشرق العربي عزيز قليلات لـ (الزمان) امس ان (الشركة تثمن دور المصرف والحكومة العراقية لاعطاء فرصة لجلب الخبرات العالمية الى العراق). واضاف ان (الفرصة ستتفتح تمويلا للقطاع الخاص ولاتقتصر على القطاع الحكومي فقط من اجل تسريع انشاء مشاريع البنى التحتية). مؤكدا ان (المذكرة تاتي في اعقاب الاستكمال الناجح للمرحلة الاولى من خطة تعزيز موارد الطاقة الكهربائية في العراق). فيما عد الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط في بنك ستاندرد تشارترد احمد ابو عبيدة منطقة الشرق الاوسط بالستراتيجية للبنك منذ اكثر من 90 عاما. وقال ان (منطقة الشرق الاوسط تعد من المناطق الستراتيجية للبنك منذ اكثر من 90 عاما). مشيرا الى ان (مذكرة التفاهم هي شهادة على التزامنا في دعم الاقتصاد العراقي المهم). موضحا ان (الحكومة العراقية اثبتت عزمها على تعزيز البنى التحتية في البلد).

وتابع ان (هدفنا الرئيس هو تلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لعملائنا الذين اصبحوا اكثر نشاطا في السوق العراقية ولاسيما في مجالات الطاقة والنفط والاتصالات وقطاعات البنى التحتية وكذلك المشاريع الحكومية).

مؤكدا (الاستمرار بتقديم افضل الحلول المالية والممارسات الدولية لعملائهم العاملين في العراق).