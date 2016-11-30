– November 30, 2016

الحافلة رقم 4 تشارك بالمهرجان وسط الباعة الجوالين بالملابس الفولكلورية

إحتفالية كبرى بمئوية شارع الرشيد تزامناً مع يوم بغداد

بغداد – اسماعيل حامد -امير ابراهيم

تقيم امانة بغداد غداً الجمعة احتفالية لمناسبة مئوية شارع الرشيد، تزامنا مع يوم بغداد تتضمن عدداً من الفعاليات والنشاطات . ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن سكرتير اللجنة العليا للاحتفال عادل العرداوي قوله ان(الاحتفالية التي ستكون برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي، تأتي بعد مرور مئة عام واربعة اشهر على افتتاح والي بغداد العثماني خليل باشا شارع الرشيد في 23/7/1916، وستمثل مهرجانا رسميا بصبغة شعبية للتذكير بأهمية الشارع، وستكون مناسبة للإلتفات الى وضعه البائس لانقاذه وانتشاله من الحالة التي هو فيها)، مضيفا ان (العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل وزارات الثقافة والدفاع والداخلية والنقل والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ومنظمة اليونسكو ومنظمات المجتمع المدني تشارك في الاعداد للاحتفالية)، مرجحاً ان (يشهد الاحتفال حضوراً رسمياً وشعبياً كبيراً). واوضح العردواي ان(الاحتفالية تتضمن القاء العديد من الكلمات وحفلاً موسيقياً للموسيقار نصير شمه بمصاحبة فرقته بالاضافة الى فرقة طيور بغداد التي حضرت من السويد بقيادة المايسترو والملحن علاء مجيد وهي مؤلفة من ثلاثين شخصا)، مضيفاً ان (الحفل سيشهد ايضا تسيير مواكب راجلة ومحمولة من التراث الفلكلوري العراقي وسيارات قديمة تعود الى خمسينيات القرن الماضي، ومجموعة من الربلات، الى جانب ممارسة الباعة الجوالين وهم يجرون عربات لبيع اللبلبي والباقلاء واللبن والشربت والحلويات بملابس فلكلورية مثل – الجراوية والعكال والصاية – ، كما ستسيّر حافلة لنقل الركاب تحمل الرقم 4 للدلالة على شارع الرشيد، وكذلك سيكون هناك مشهد لزفة عرس حقيقية، الى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الفرق الموسيقية الشعبية). واضاف ان(الكرنفال سيبدأ من ساحة الميدان الى ساحة الشاعر معروف الرصافي وفي الوقت نفسه ستقام سوق شعبية في المنطقة المحصورة بين المتحف البغدادي الى تمثال الرصافي، ليشهد عرض الانتيكات والتحفيات والصناعات الشعبية الفلكلورية)، لافتاً الى ان (اقامة الاحتفالية تأتي تزامنا مع اختيار بغداد من منظمة اليونسكو ضمن شبكة المدن الابداعية). بدوره ، تحدث مدير عام دائرة بلدية مركز الرصافة احمد خوام عن التحضيرات النهائية للإحتفالية قائلاً ان (ملاكات دائرته كانت قد باشرت استعداداتها للإحتفالية على قدم وساق بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الساندة من امانة بغداد بترميم الابنية الخمسة التي تقع خلف تمثال الرصافي، وترتيب الوضع الخاص بشارع الرشيد عبر ازالة المشوهات وتنظيم القطع وترقيع وإكساء بعض المقاطع المتضررة من الشارع). واكد مدير التخطيط والمتابعة في بلدية بغداد/ مركز الرصافة حيدر زيدان عبد الامير (المباشرة بأعمال اعادة ترتيب وتأهيل موقع تمثال الرصافي التي تتضمن نصب اعمدة للإنارة وللأعلام العراقية، كما تزامن معها اعمال اعادة اللمسة البغدادية الجميلة للأبنية التراثية الموجودة في محيط تمثال الرصافي، مع توخي اختيار الالوان المناسبة).من جانبها، قالت مسؤولة شعبة الخدمات الدائرة نفسها سوزان حامد احمد ان (شارع الرشيد هو احد المشاهد الثقافية العراقية العريقة ويحتاج الى اهتمام اكثر)، مضيفة ان (الاحتفالية استلزمت استنفار كل جهود بلدية الرصافة بأقسامها وشعبها ومنها شعبة الخدمات المسؤولة عن اعمال ازالة المشوهات، اضافة الى مهام اخرى وبالتنسيق مع قسم الطرق والقسم الزراعي، وقسم النظافة والدوائر الساندة في امانة بغداد وهي دائرة المشاريع والكهرباء والتزيينات، ودائرة التصاميم، ودائرة العلاقات والاعلام كلها تعمل من اجل انجاح هذا الكرنفال الكبير). ويقام على هامش الإحتفالية مؤتمرات وندوات يشارك فيها اساتذة جامعات وادباء ومثقفون تتعلق بإعادة الحياة لهذا الارث الحضاري والتاريخي ليعود الى سابق عهده.