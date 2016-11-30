العراق يرسم خارطته – حسين علي الحمداني

– November 30, 2016

البعض يسأل هل ثمة خرائط جديدة للمنطقة في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم”داعش”؟ لعل هذا السؤال هو الشغل الشاغل للكثير من المتابعين لمجريات ما يجري في منطقتنا سواء في العراق أم سوريا أو بقية البقاع الساخنة التي شهدت بعضها هدنة والبعض الآخر سخونة ستؤدي في النهاية لمتغيرات على الأرض ستكون لها انعكاسات على مستقبل المنطقة.

هذا السؤال سببه الرئيسي يكمن في الدور التــــركي الذي أقل ما يقال انه (مشبوه) في محاولة عرقلة سير عمليات تحرير الموصل أولا،وثانيا محاولة استعادة دور(الوصاية)على دول المنطقة واســــــتعادة حلم(الدولة العثمانية) وبالتأكيد إن عملية تحرير الموصل وما قد ينتج عنها من نتائج أبرزها عودة الموصل لحضن العراق أزعج تركيا التي لازالت تنظر للعراق وسوريا وبعض دول المنطقة على إنها من ممتلكات الدولة العثمانية وتتعامل معها بموجب(الوصاية)وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا ليس على العراق فقط، بل على تركيا نفسها التي ورطها أردوغان في اكثر من مأزق ســــــياسي وعســــكري وآخرها التهديد بشن حملة عسكرية برية في شمال العراق تحت يافطة(إبعاد الخطر عن تركيا)على الرغم من إن الخطر الحقيقي على تركيا يكمن في تلك السياسة التي يتبعها أردوغان مع دول المنطقة عبر التدخل المباشر في شؤونها والتواجد العسكري داخل أراضيها.

وهو أسلوب مرفوض ولا يمكن أن يشكل قاعدة لبناء علاقات سليمة وصحيحة بين الدول المتجاورة خاصة وإن للعراق علاقات تاريخية وتجارية كبيرة مع تركيا قد تتعرض خاصة في الجانب الاقتصادي منه إلى خلل يضر كثيرا بالاقتصاد التركي الذي يعتمد كثيرا على السوق العراقي منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا.

وما يهمنا هنا أحداث الموصل ومعاركها التي تقترب فيها القوات العراقية من تحقيق أهدافها النهائية والمتمثلة بتحرير المدينة من ســـيطرة”داعش”الذي بات اليوم أكثر قربا للهزيمة بعد أن فر الكثير من قادته ولم يتبقى سوى ما يمكن تســــــــميتهم الخط الثاني أو الثالث وهو ما يعكس بالتأكيد تفوق القوات العراقية بشكل كبــــير جدا.

ومن أبرز النتائج التي ستخرج بها معركة تحرير الموصل هو ثبات الخارطة العراقية جغرافيا في ظل وقوف المجتمع الدولي مع وحدة العراق وإن غاية العراقيين من تحرير الموصل ودفع الدماء الزكية لأجل ذلك إنما لكي تبقى عراقية خالصة،ومن يتصور غير ذلك فهو يعيش الوهم الكبير خاصة في ظل وجود من يروج لانفصالها في إقليم خاص،أو تقسيمها لأكثر من محافظة تحت مسميات أثنية وعرقية،أو حتى هنالك من يتصور إن مشاركة قوات البيشمركة في عمليات تحرير الموصل على إن ثمنها سيكون سيطرة كردية على المناطق المحررة من قبلهم وهو الأمر الذي ربما ساور البعض ممن يرى ويسمع ويتابع مجريات الأحداث بشقيها السياسي والعسكري وتشكلت لديهم هواجس ومخاوف عن النتائج القادمة وما قد يترتب عليها من خرائط جديدة يحاول البعض الترويج لها حاليا.