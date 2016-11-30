– November 30, 2016

عينك على مالك .. دوة – عدنان فاضل الربيعي

يقول المثل الشعبي ( لولا الغيرة ما حبلت الخنزيرة ) … ورباط سالفتنا على حجي جياد ..

حجي جياد صاحب دكان بسيط موديل ( جيل الطيبين ) وزبائنه من جماعة الدفع بالآجل ( بالدين )… وهو ينظر إلى محلات اليوم الحديثة والتي تسمى ( مولات ) و( سناتر ) وهي تزهو بديكوراتها وأضويتها وبضاعتها والكاشير وعمالها البنغلاديش وكاميرات المراقبة … حجي جياد إرتفعت عنده ( الحماوة ) ووصلت عنده الغيرة إلى أقصى درجاتها ..فقرر أن يجعل دكانه يوازي هذه المولات ويجعل العمال في محله ينظفون ويرتبون ويحملون وهو يتفرغ إلى الكاشير , وأول خطوة قام بها … كتب إعلان عن توفر وظيفة شاغرة وعلقها على حائط المحل , ومن ثم صار يسأل كل من يشتري منه عن عامل يعمل معه في المحل حتى عرف كل أهل المحلة بأن حجي جياد يبحث عن عامل يعمل في دكانه , طبعا كل أهل المحلة لم يكونوا متحمسين لهذه الوظيفة لأنهم يعرفون حق المعرفة بأن كل موجودات دكان حجي جياد من زيتها ومعجونها ورزها وحمصها وبهاراتها ونساتلها وجبسها لم تشبع نازح واحد من النازحين المعوزين , فكيف تصرف أجور عمالها , المهم جاءت ساعة السعد وحضر أحد الشباب ليعرض خدماته لحجي جياد من أجل أن يعمل عامل في دكانه , نظر الشاب إلى داخل المحل المغطى بطبقة من الأتربة وزواياه المنسوجة بخيوط العنكبوت … سلم على حجي جياد وقال له

الشاب : حجي سمعت إتريد عامل بالمحل .. ممكن تقبلني عامل؟؟

حجي جياد : إنت إبن مَن ؟؟

الشاب : آني إبن كريم

حجي جياد : كريم رجل حمدية ؟؟

الشاب : لا .. حمدية مرت عمي حاتم .. آني إبن بدرية

حجي حياد : يعني جدك محسن ؟

الشاب : إي حجي

حجي جياد : تصلي ؟؟

الشاب : الحمد لله والشكر

حجي جياد : إتدخن ؟؟

الشاب : لا … نعمة .. الله حارمني منها

حجي جيار : إنت مطيرجي ؟؟

الشاب : أموت عالطيور

حجي جياد : سرقت قبل … بيضات , طيور , يعني إيدك خفيفة ؟؟

الشاب : لا لا .. الحمد لله ما عندي هاي الشغلات

حجي جياد : خلص روح وبعد يومين ثلاثة أرد لك خبر عند أبوك كريم

الشاب : شنو السالفة حجي … راح أتعين موظف بالدولة ؟؟… هي كلها عامل بالدكان

حجي جياد : شعبالك لعد … مثل الدولة ؟؟ … هالـــيوم تتعين وباجر تستلم خزينة الدولة ؟؟ غير أغربلك بالمنخــــل يلة أسلمك الصاية والصرماية ؟؟

والله يا جماعة الخير حجي جياد رجل معدل ومفتح باللبن لا يعرف الواسطة ولا المحسوبية ويعرف أين مصلحته وعينه كعين الصقر تحرص أمواله وأملاكه ولا يضع أمواله إلا بأيدي أمينة .. صــــــدك لو كال المثـــــل ( عــينك على مــالك دوة ) .

وينك حجي جياد … سمعت بموازنة 2017 !!!؟؟؟