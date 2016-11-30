سياسة القطب الواحد – خالد محسن الروضان

– November 30, 2016

هناك الاسباب واسباب اخرى خارجية عملت بقوة على تدمير الشعب العربي ومصادرة انسانيته قبل حقوقها بتوجيهات متعمدة للحكام حيث ذكرها السادات قبل موته حين قال:

(طلب مني فعل كل شيء ففعلته بما فيها الصلح مع اسرائيل والانفتاح وطلباتهم مستمرة ولم يكتفوا بشيء، لكن طلبهم هذه المرة خطير وخطير جداً، وهو تجويع وتدمير الشعب المصري حتى الموت وهذا مالا افعله اطلاقاً، وسيقتلونني)1

هكذا حال الدول العربية حيث تفرض الامور بالقوة واغلب الحكام اما ينفذ واما يقتل بطريقة او باخرى ولدينا شواهد كثيرة على قتل القادة الذين لايرضخون لتنفيذ طلبات الاجانب، فما بالك بسياسة القطب الواحد؟ التي تقوم على ستراتيجية تدمير العرب وكسر شوكتهم واحتوائهم كلياً ليصبح نهب خيراتهم امراً سهلاً.

لذلك فسياسة الاستعمار الجديد لاتكتفي بنهب الخيرات بل تدمير العقول العلمية ومنعها من شق طريقها نحو مستقبل متطور سواء الهجرة الى بلدانهم لا بل وصل الاستهتار بالاجنبي الى حد استخفافه بالعقول العربية مهما كانت درجة علميتها وفقهها فباتوا يطبخون الطبخات في مطابخهم القذرة ويخرجون المصطلحات المدمرة ليطبقوها على شعوبنا العربية وهي مصطلحات تكون دائماً ثنائية متناقضة مكشوفة الغاية والوسيلة لكنها مدعومة ومدمرة مثل (الديمقراطية والارهاب وحقوق الانسان.. الخ) من الامور التي تدمر الشعوب وتقضي على تطلعها الى التطور والبناء الاقتصادي والبشري.

فامريكا التي عملت بقوة على تدمير القطب الثاني (الاتحاد السوفياتي) بالشعارات الانسانية التي رفعتها لمعالجة حالات الجوع والفقر الانساني مع انها السبب فيها، خطت خطوات بعيدة عن الدول الاخرى وصرفت الاموال مايسد جوع الانسانية كاملة من اجل تدمير الانسانية بنفسها بعد ان انفردت بالقوة المطلقة والجبارة (فإفتعلت الاحداث بمعاونة الاعوان وقامت بالصاق التهم جزافاً بالعرب والمسلمين بداعي (الارهاب) وبهدف السيطرة على الثروات وتوسيع النفوذ لتحقيق المصالح المطابقه بشعاراتها المزعومة)2 والملمعة ظاهرياً لكنها مدمرة باطنياً بما يشبه فعل امريكا التي عملت على تدمير الشعوب بمنطق ضرورة اسقاط الحكام المستبدين الخارجين عن طاعتها في (افغانستان ،العراق وماتلاها من تدخل عسكري في ليبيا)، وما رافقها من استخدام مفرط للقوة العدوانية ضد الانسانية وجرائم وحشية يندى لها الجبين، وان الكل يعرف ان هذا الفعل الاجرامي مخالف لحقوق الانسان وليس من اجل تحقيق الشعارات الزائفة المرفوعة والمفضوحة التي تبناها العرب الراكعون للاجنبي والمستسلمون لمنطق القوة الغاشمة حتى جاء الرفض الشعبي الهادر للشعارات الغربية الامريكية وادعاءات حقوق الانسان وكرامة الانسان التي يطبقونها في بلدانهم ويخالفونها في العالم الثالث العربي والاسلامي بداعي التخلف والهمجية والاستبداد ومناقضة القوانين الانسانية كما كانت اعذارهم. وكما (عالجو الخطأ بالخطاً الاكبر) لذلك وجده التيار المدني الوطني والشعب في العراق الذي يطالب بالاصلاح والتغيير ان المجتمع العراقي منخور تماماً وان عملية الاصلاح لاتكفي لرفع مستواه، وانما بحاجه الى تغيير جذري وحقيقي لكونها حالة تنطبق عليها البديهية والنتيجة التالية..

(ان العلة تكمن في الحكام والعملية السياسية التي سوقها المحتل في العراق منذ عام 2003) من هنا عرف الشعب الثورة وكان قيام الانتفاضة التي انطلقت في الخامس من اب 2015 التي طالبت بالتغيير واقتلاع جذور الشر المستحكمة والمستعبدة للشعب وقد نجحوا كلياً بكسر هالة الخوف من القوة والقمع ونجحوا جزئياً في تحقيق الاهداف المتوخاة لكنهم نجحوا ايضاً في رفع وعي الناس وجعلهم يعرفون ماذا يعني ان الشعب مصدر السلطات ، واين مصادر انحراف الحكومات وماهو العمل على تخطيها واقتلاع اسبابها لكي تنجز مهمة التغيير التي ذكرت في مشروعهم النهضوي الذي يهدف الى تأسيس حياة سياسية جديدة في العراق ابتداء ببناء دولة المؤسسات المدنية الدستورية، والقضاء على مخلفات الاحتلال من الفساد والنزعات الطائفية والعنصرية والقبلية المدمرة للمجتمع والتي خلقت بيئات التعصب والارهاب.

الهوامش

(1) البروفسور رفعت صبري سلمان البياتي-القضاء والانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان

(2) لواء دكتور بوادي حسنين المحمدي-مطرقة الارهاب وسندانة الغرب، دار الفكر جامعة الاسكندرية2004