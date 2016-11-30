– November 30, 2016

هيكلية مجلس الوزراء نموذج – طارق حرب

قرار مجلس الوزراء يوم 2016/11/29 المتضمن هيكلة الامانة العامة لمجلس الوزراء بما يؤمن تقليص عدد دوائر الامانة وتقليل عدد المناصب بهدف الاقتصاد بالنفقات والاموال التي يتم تخصيصها للامانة بما يحقق الاصلاح سيؤدي بالنتيجة الى الاقلال من نفقات الجهات الحكومية اي الامانة العامة لمجلس الوزراء وكل ذلك يدخل ضمن الحركة الاصلاحية التي يقودها رئيس الوزراء في جميع الجوانب فمثلا ان قرار مجلس الوزراء بالاكتفاء بنائب واحد للامين العام بدلا من نائبين كما ورد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها 4343 في 2014/12/8 وفي المادة الثلاثين سيؤدي الى الاقتصاد بنفقات نائب واحد طالما ان النظام قرر ان هنالك نائبين للامين العام بدرجة وكيل وزارة فالاقتصار على نائب واحد يعني الغاء منصب وكيل وزارة وما يترتب على هذا المنصب من سيارات وحمايات ونفقات والامر ذاته يقال عن قرار مجلس الوزراء الذي اوجد هيكلة دوائر الامانة العامة عن طريق دمج هذه الدوائر ببعضها ما يؤدي الى تخفيض عدد الدوائر وخاصة للدوائر ذات المهمات المتقاربة فان ذلك يعني تقليص عدد دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في المادة 31 من النظام المذكور من احدى عشرة دائرة حاليا الى خمس او ست دوائر مثاله دمج الدائرة المالية بدائرة التدقيق والرقابة لتقارب مهام الدائرتين ودمج دائرة المنظمات غير الحكومية بدائرة شؤون المواطنين للسبب المذكور سابقا ودمج دائرة المراسيم بدائرة شؤون مجلس الوزراء لتقارب المهام بين كل دائرتين وهذا ما يقال عن الدوائر الاخرى عند دمج دائرتين بدائرة واحدة مما يترتب عليه ان يكون هنالك مدير عام واحد للدائرتين في حين كان هنالك مديران عامان لكل دائرة من الدوائر وهذا ما يؤدي الى الغاء خمسة او ستة من مناصب المدير العام مدراء الدوائر التي تشكل منها الامانة مع مايترتب على ذلك من تقليص للرواتب والمخصصات والمناصب والحمايات وغيرها من الالتزامات المالية المقررة لمنصب المدير العام ولا سيما بالنسبة لمدير عام في الامانة العامة لمجلس الوزراء كذلك فان هذا سيؤدي الى تقليص الدوائر الفرعية والمديريات والاقسام وحيث تكون اقل بكثير من الاقسام والدوائر الفرعية والمديريات الموجودة حاليا وهذا ما يقال عن قرار مجلس الوزراء بهيكلة الامانة اذ قد تمتد الهيكلة الى جوانب واوجه اخرى بما يحقق تقليص النفقات الحكومية واذا كان الامر كذلك بالنسبة للامانة العامة لمجلس الوزراء وهي جهة كثيرة المهام متعددة الواجبات بحيث يمكن عدها بمثابة القلب في الجهاز الحكومي فان الجهات الحكومية الاخرى يجب ان تحذو حذو الامانة العامة لمجلس الوزراء في الهيكلية والتقليص والاقلال خاصة بالنسبة للنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم 1 لسنة 2015 وعدد المستشارين والخبراء الوارد ذكرهم في المادة 16 بالنسبة لرئيس الجمهورية والوارد ذكرهم في المادة 22 بالنسبة لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكذلك بالنسبة لنائبي رئيس رئاسة الجمهورية المذكورين في المادة 21 من هذا النظام بحيث يكون هنالك نائب واحد وتقليص وهيكلة عدد دوائر ديوان رئاسة الجمهورية اذا علمنا ان عدد الدوائر هذه هي 13 دائرة طبقا للمادة 23 من هذا النظام وهذا العدد يفوق عدد دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء البالغ 11 دائرة فقط على الرغم من اختلاف الواجبات والمهمات بين الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرئاسة والامر ذاته يقال عن الامانة العامة لمجلس النواب والى جميع الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة اذ عليها ان تقتدي بقرار مجلس الوزراء بوصفه الانموذج والمثل الذي يجب ان يتم العمل به في جميع الجهات .