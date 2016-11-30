– November 30, 2016

كلام x كلام

اللافتات ودلالاتها – فيصل العايش

قرأت اللافتة. اللافتة تقول ان هذا المحل عبارة عن مكتبة باسم (مكتبة الاخوين) وهي لافتة بطول مترين وما ان دلفت الى المحل حتى كانت المفاجأة اذ وجدت ان المحل معرض لبيع الاحذية!

هل تحولت الكتب الى احذية. يبدو ان صاحب المكتب السابق قد مات غيظاً لان لا أحد يشتري الكتب فباع الدكان الى اول مشتر له، وحوله الى محل لبيع الاحذية، دون ان يكلف نفسه بتغيير اللافتة او مسحها او استبدالها احذية الاخوين!.

وقد كنا ومازلنا نقرأ اللافتات لمحال تجارية فيها الكثير من الغرابة فأنت تقرأ لافتة كتب عليها مكوى الفراهيدي رغم ان الفراهيدي كان يلبس عمامته وجلبابه من الحبل الى جسده مباشرة دون ان يكون للمكواة اي اثر عليها يوم لم تكن هناك لا مكواة ابدا، وانت تقرأ لافتة كتب عليها صمون المتنبي ولقد مات المتنبي دون ان يتذوق طعم الصمون لا الحجري منه ولا الكهربائي وقد كان يكتفي بخبز من الشعير المطحون يدوياً وما اقسى طعمه ومضغه!.ومن ذلك الكثير من امثال احذية ابن سينا واسواق الفارابي ومطعم ابن خلدون، في وقت ينبغي ان تطلق اسماء مفكرينا وادبائنا وفلاسفتنا القدامى والمحدثين على الشوارع والساحات لا على محلات بيع الفواكه والخضر.في الغرب المتمدن لا تسمى المحلات بهذه الطريقة فليست هناك سوى دلالة على نوعية المادة المعروضة فهذه مكتبة وتلك للملابس الرجالية واخرى للملابس النسائية وثالثة لكي الملابس وهكذا الا اذا كانت ذات ماركة عالمية مشهورة.يحدث هذا، عندنا، رغم انني على معرفة بان الاسماء للمحال ينبغي الموافقة عليها من قبل الغرفةالتجارية وموافقتها ودفع رسوم ضريبية عليها وان لا يتشابه اسمان في رقعة جغرافية واحدة ولكن يبدو ان الامر صار مشاعاً فلا حسيب ولا رقيب وسمي دكانك كما تشاء وحسب ذوقك دون ان يعترض عليك احد، وفضلاً عن ذلك فان دوائر البلدية تفرض رسوماً سنوية تتم جبايتها كل ستة اشهر من اصحاب المحال عن اللوحات التي تتم فيها تسميتها.مرة حين صدر قانون سلامة اللغة العربية جاء رجال البلدية الى احد المحال في حينا السكني وكسروا اليافطة بمعاولهم لانها تحمل اسم (كريستال) لان هذا الاسم اجنبي يتعارض مع قانون سلامة اللغة العربية.. ولله في خلقه شؤون!