– November 30, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي

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حاكم عسكري عراقي يتولى ترسيخ الأمن في لواء السامرة بتكليف من الملك عبد الله

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

وكان التصفيق والهتافات تتعالى طيلة استمراري في خطبتي تلك، والآن ارجو منكم الانصراف الى اعمالكم تاركين المجال لي لاتفرغ لتهيئة السلاح الذي طلبتوه وانني فخور بطلبكم هذا، قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) (صدق الله العظيم).

اشكركم وفي أمان الله..

وهكذا فرقت تلك الجموع المتظاهرة وهم يهتفون بحياة الجيش العراقي والشعب العراقي والحكومة العراقية .. وفعلاً كتبت في وصف تلك المظاهرة الى حكومتي .. راجياً منها تزويدي بالسلاح اللازم وصرف المبالغ للمتطوعين للانضمام الى افواج المناضلين.

رواتب منتسبي الافواج المتطوعة

وقد تم ما طلبت فخصصت الجامعة العربية الرواتب الى منتسبي المناضلة، لكل مناضل (10) دنانير راتباً شهرياً مقطوعاً.

وقد شكلنا تلكم الافواج المناضلة وشاركناها في القتال بعد ان وزعناها على القطاعات المختلفة، تلكم الافواج التي اصبحت نواة لجيش الانقاذ الفلسطيني الذي يقاتل الصهاينة حتى الآن وبكل تضحية وفداء، نرجع الآن الى البداية الى موضوع الحاكم العسكري العام الفريق ابراهيم باشا هاشم وما تم من أمره؟

بعد ان انصرف المتظاهرون، عدنا انا واياه الى مكتبه وبعد استراحة قصيرة قلت له: سيدي الحاكم وقد كان يكبرني سناً باكثر من (30) سنة، ولا بد (ان نتذكر اذا استعرض ثورتنا المباركة في 14 تموز 1958، حيث كان ابراهيم باشا هذا.. نائباً لرئيس الوزراء في حكومة المتحدة (العراق – الاردن),…)، الذي قتل في صباح ذلك اليوم من قبل الجماهير، نعم قلت له سيدي الحاكم: في مثل هذه الحالات عليك ان تكون رابط الجاش ولا يجوز أن تظهر جبناً أو غير ذلك، ثم ودعته وعدت الى خيمتي في مزرعة عسكر.

انتخابي الحاكم العسكري العام

وفي الساعة (02.30) من ليلة اليوم نفسه أي ليلة 28 تموز 1948، استصحب معه ابن اخيه المسمى (فخري) والذي كان يشغل وظيفة مهندس في دائرة الأشغال في مدينة نابلس وفرّ الى عمان تاركاص الحاكمية بدون حاكم وعلى اثر ذلك أجتمع كل من الملك عبد الله والامير عبد الاله ورئيس وزراء الحكومة الاردنية توفيق ابو الهدى واتفقوا وقرروا انتخابي خلفاً لمن هرب، فصدر أمر تعييني كحاكم عسكري عام بموجب الارادة الملكية الأردنية المرقمة /210/10/أ بتاريخ 2/8/1948 بعد ان تَعَينَ المرحوم اللواء مصطفى راغب قائداً للقوات العراقية فشغلت منصب الحاكم العسكري العام اعتباراً من صباح يوم 25/7/1948 .

صورة الارادة الملكية السامية الصادرة من رئيس الوزراء الاردني بموجب الكتاب الصادر من رئاسة الوزراء المرقم /210/10/أ/5011 بتاريخ 2/8/1948 المتضمن ما يلي:

سعادة الزعيم السيد طاهر محمد المحترم

يسرني ان انقل الى سعادتكم نبا صدور الارادة الملكية السامية بتعيينكم حاكماً عسكرياً للمناطق التي يرابط فيها الجيش العراقي في فلسطين .. واقبلوا فائق الاحترام

ممضاة رئيس الوزراء

توفيق ابو الهدى

وفي أول يوم من استلامي واجبي كحاكم عسكري عام نشرت في الجرائد المحلية البيان التالي:

الى الجمهور الفلسطيني الكريم: لقد باشرت العمل بصفتي الحاكم العسكري العام اعتباراً من صباح هذا اليوم 25/7/1948 متكلاً على الله راجياً مؤازرة اخواني المواطنين لانجاز جميع المعاملات فأرجو أن أكون عند حسن ظن الجميع ومن الله التوفيق

توقيع الزعيم

طاهر محمد الزبيدي

الحاكم العسكري العام

25 / تموز / 1948

كيف كانت الحالة في لواء السامرة وعلى الاخص حالة الامن وحالة الموظفين؟

عندم تسلمت واجبي كانت الحالة في لواء السامر كالآتي:

أ- الفوضى ضاربة اطنابها في كل مكان.

ب- الرمي من قبل الآهلين كان مستمراً ليلاً ونهاراً سواء أكان ذلك ببنادقهم أو رشاشاتهم أو مسدساتهم.

ج- الموظفون لم يأخذوا رواتبهم منذ أن تركت الدولة التي كانت منتدبة (انكلترا) على البلاد مع انهم لم يتركوا واجباتهم في دوائرهم.

د- لم تكن دوائر الحكومة منتظمة ومنسقة.

المجلس الاستشاري

فبناء على ما تقدم، أمرت بتشكيل مجلس استشاري للحاكم العسكري العام، يتكون من علية القوم، ومن المفكرين وذوي الثقافة العالمية ومن الذوات التالية اسمائهم:

1 . السيد سلمان طوقان رئيس بلدية نابلس اصبح وزير الدفاع في الحكومة الاتحادية

2 . السيد هاشم الجبوسي رئيس بلدية طول كرم أصبح وزيراً للاشغال في الحكومة الاردنية

3 . السيد حلمي العبوشي رئيس بلدية جنين اصبح عيناً في مجلس الاعيان الأردني

4 . الحاج معزوز المصري من وجهاء مدينة نابلس أصبح عيناً في مجلس الاعيان الأردني

5 . السيد حكمت المصري من وجهاء مدينة نابلس اصبح رئيساً لمجلس النواب الاردني

6 . السيد فائق العينتاوي من وجهاء ومن تجار مدينة نابلس

7 . السيد احمد الشكعة من الوجهاء

8 . السيد احمد العالول من الوجهاء

9 . السيد احمد طوقان من اثقف المثقفين (وقد اصبح وزيراً للمعارف) في الحكومة الأردنية بعد انضمام الضفة الغربية ثم وزيراً لخارجيتها فمثلها الدائم في هيئة الأمم.

10 . خليل طوقان.

11 . السيد وهيب الخياط سكرتيراً للمجلس الاستشاري وكان يشغل وظيفة (قائمقام مركز قضاء نابلس) آنذاك.

وبعد أن تم تشكيل هذا المجلس، اعلنت في الجرائد المحلية تشكيلة وطلبت من المواطنين الكرام، ان يتقدموا بكل طلباتهم واقتراحاتهم الى رئيس اللجنة المتمثلة بشخص الحاكم العسكري العام. وجعلت اجتماعات المجلس في كل يوم اربعاء من كل اسبوع ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

فكانت الطلبات والاقتراحات ترد يومياً وبكثرة فأحيلها بدوري الى سكرتير اللجنة وهذا بدوره يجمعها في اضبارة أو اضابير ويهيئها الى وقت اجتماع اللجنة، فيقدمها اليها وتقرأ ويعطى القرار بشأنها ثم يكتب ذلك القرار بشكل مسودة، فأكتب عليه يطبع.

وهكذا تكتب المسودات لكل قضية وتطبع انفراداً (كجواب) وبعد أن يتم طبع جميع الكتب أطلب من السكرتير أن يذهب الى اعضاء اللجنة ويوقعها من قبلهم، فتوقع القرارات على هذا الاسلوب.

اصادق على ذلك، يبلغ (أن كان يحتاج لتبليغ) أو اكتب ينفذ ثم (أوقع).

بيان

وبهذا كانت تنفذ الطلبات وتبلغ فتصبح والحالة هذه مسؤولية تلكم الطلبات على عاتق اللجنة الاستشارية، الذين هم من ابناء البلد، ومن رجالاتها البارزين.. ثم التفت الى ناحية كثرة اطلاق الرصاص (ليلاً ونهاراً) ورأيت من الواجب ايقاف ذلك بصورة جدية وسريعة فاصدرت البيان التالي.

ال جميع اخواني المواطنين القاطنين في لواء السامرة بألويتها واقضيتها ونواحيها وقراها، وفي اي شبر كان من هذا اللواء.

أن اطلاق النار ليلاً ونهاراً، وبدون انقطاع له محاذيره، وتنحصر تلك المحاذير في النقطتين الرئيسيتين التاليتين:

أ. ضياع الجريمة في حالة القتل والجرح.

ب. ضيع العتاد (دون فائدة) هذا العتاد الذي نرجو أن يحتفض به لتوجيهه الى صدور اعدائكم وأعدائنا المشتركين.

وعليه وبناء على ما تقدم، ارجو من جميع اخواني المواطنين الكف عن الرمي باي نوع كان من الاسلحة ولأي سبب كان ذلك الرمي .. وقد اوعزت الى الشرطة وسطات الأمن أن تلقي القبض على المخالفين (اياً كانوا) وسيحاسبون على مخالفتهم لهذا البيان، وانني اهيب باخواني المواطنين الغيارى اخبار السلطة عن أسماء المخالفين … والله من رواء القصد.

30/7/1948

طاهر محمد الزبيدي

الزعيم

الحاكم العسكري العام

فتوقف الرمي نهائياً، وتحققت لنا الغاية التي من اجلها اصدرنا هذا البيان، وكسبنا الاعتدة أولاً، وحافظنا على أرواح الناس الذين كانت تهدر دماؤهم في فترة تلك الفوضى من الرمي وهنا لا بد لي ان اذكر حادثة وقعت بعد ثمانية أيام من صدور البيان اعلاه الا وهي:

كنت في يوم 10/8/1948، قد ذهبت مساء لزيارة مستشفى الهلال الاحمر في نابلس، وبعد الانتهاء من زيارتي هذه جلست في حديقة المستشفى مع مدير واطباء المستشفى، وبينما كنت جالساً وفي الساعة (09.00) أو (21.00) التاسعة مساءً بالضبط سمعت عدة اطلاقات نارية من محلة (ريفيدية) التي كانت تقع على سفح جبل (طور) الى الشمال لغربي من مدينة نابلس، فطلبت من مدير المستشفى أن يطلب الى مدير شرطة اللواء أن يحضر امامي حالاً، وبعد برهة من الزمن، حضر مدير الشرطة (المقدم محمد السعدي) فقلت له: هل سمعت اطلاقات نارية قبل دقائق معدودة؟ .. فقال نعم، فقلت له: هل عرفت مصدر الرمي واسبابه؟ .. قال: لا … فقلت انها من محلة ريفيدية، وعليك أن تذهب حالاً وتلقي القبض على الرماة (مهما كانت صفتهم) وتأتي بهم الى الحاكمية وانني الآن سأترك المستشفى وأذهب الحاكمية لأكون بانتظار وصولك مع الرماة .. وفعلاً وبينما كنت في الحاكمية دخل علي مدير شرطة اللواء وقال: سيدي ان الذين رموا هذه الاطلاقات اخوين عريسين وبمناسبة فرصة زواجهما جرى رمي هذه الاطلاقات وهاهما ينتظران آمرك في باب غرفتك . فأمرته ان يدخلهما، فدخلا: فقلت لهما: هل تعترفان بأطلاق بعض العيارات النارية من مسدسيكما؟ فقالا: نعم، قلت: هل اطلعتم على البيان الذي نشرته في هذا الخصوص؟

قالا: نعم، فقلت: الم تفهما من بياني هذ أنني سأعاقب المخالف بشدة للمحافظة على أرواح الآخرين من المواطنين؟ .. فقالا: نعم، ونرجو أن نعرض لعطوفتكم اننا قد رمينا هذه الاطلاقات بمناسبة ليلة زفافنا وفي باب دارنا .. فقلت: مهما كان السبب، فانتما خالفتما البيان الذي تعترفون بقراءته، وعليه حكمت عن كل واحد منكما بسبعة ايام سجن.. فرد علي الاخ الأكبر قائلاً: سيدي عروسانا بانتظارنا فقلت لهما ليبقيا بانتظاركما لمدة اسبوع ويزداد شوقهما اليكما ويزداد شوقكما اليهما في هذه المدة القصيرة التي سينتهي أمدها في الأسبوع القادم، وكل آت قريب وهذا هو جزاء المخالفين، والتفتُ الى مدير الشرطة وامرته أن يأخذهما الى السجن ليقضيا مدة الاسبوع، فاستصحبهما الى سجنهما. وفي الساعة (11.00) أو (23.00) من تلك الليلة جاءني السيد سلمان طوقان رئيس بلدية نابلس (عضو اللجنة الاستشارية) ورجاني كثيراً أن أعفو عن هذين العريسين، فقلت له: لا يا ابا غالب، لا أوافقك على ما ترجوه فإنا بسجنهما تضمن تنفيذ بياننا ونحافظ على ارواح المواطنين البريئة، ثم جاءني وفود من الناس يرجون اطلاق سراحهما، فابيت، وهكذا قضى الأخوان مدة أسبوع في سجنهما، وفي يوم الخميس وفي الساعة (9.00) صباحاً اطلق سراحهما فتزوجا وهكذا كان، ثم لفت نظري ما كان يعانيه الموظفون من فاقة وعسر اليد، وان الكثير منهم قد باع الشيء الكثير من حلي زوجاتهم وحوائج دورهم ليقتادوا باثمانها ويصرفوا امورهم المعاشية، فذهبت وواجهت الملك عبد الله وعرضت عليه حالة الموظفين اليائسة، وبينت انه لا بد من ايجاد حل لأدامة حياة هؤلاء الموظفين المخلصين، وايجاد مخرج لتصريف أمورهم وتنظيم ميزانية لموظفي لواء السامرة، مع تنظيم ملاك يخص دوائر الدولة بكل فروعها، فأمر الملك عبد الله بان اواجه رئيس وزراء حكومته السيد توفيق ابو الهدى، فذهبت وواجهت رئيس الوزراء، وعند دخولي مكتبه قال: لقد أتصل بي جلالة الملك وامرني بان انفذ ما تطلبه، فطلبك ينحصر في نقطتين:

1- ملاك الموظفين المدنيين وتخصيص وصرف رواتبهم وهذا ما أرجو أن تواجه وزير المالية به، وساتصل به تلفونيً وأطلب منه أن يهتم للأمر، وينفذ طلبك العادل.

2- أما يخص ملاك ورواتب الشرطة في اللواء، فأرجو مراجعة (كلوب باشا) (سجل يا تاريخ) لينظر في الامر وساكلمه أيضاً، فاجبته انني سوف اذهب الى وزير المالية فور خروجي من كليتك واما مراجعتي (كلوب باشا) فلا يمكن أن اراجع هذا الشخص ولا علاقة لي به، هذا مع العلم أنني اكرهه، فذهبت الى وزير المالية (سليمان سكر) وتباحثت معه، وكنت قد اعدت ميزانية وملاكات موظفي هذا اللواء قبل مراجعتي الملك عبد الله.