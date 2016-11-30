– November 30, 2016

إرتفاع جنوني لقيمة تذاكر الكلاسيكو الأسباني

النادي الملكي يواجه الرعب الكتالوني في موقعة كامب نو

{ مدريد – وكالات: يلتقي نادي ريال مدريد غريمه التقليدي نادي برشلونة مساء بعد غد السبت في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الاسباني ويعود الصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة، إلى 100 عام بالتمام والكمال، حيث أقيمت أول مباراة بين الفريقين في كأس إسبانيا عام 1916، وفيها حقق برشلونة الفوز 2-1 . وبعد مرور 100 عام على هذه الانطلاقة، بات الكلاسيكو الإسباني.. كلاسيكو العالم بحق، حيث تتوجه الأنظار صوبه من جميع البلاد، وتتسابق المحطات التلفزيونية على نقله، باذلة الملايين في سبيل الحصول على حقوق مباريات الدوري الإسباني جميعا، من أجل هذا اليوم الذي يعتبر احتفالا كونيا بكرة القدم الجميلة. في الدوري الإسباني، ظهر الكلاسيكو للمرة الأولى في 17 شباط/ فبراير عام 1929، وفيها حقق ريال مدريد الفوز وبذات النتيجة (2-1) ليعلن انطلاق منافسة بدأت ولم تنته في الصراع على الليجا، الأكثر إشراقا في إسبانيا. وإذا كانت السنوات التسعون الأولى، أثارت اهتمام إسبانيا وبعض دول العالم بالكلاسيكو، إلا أن السنوات العشر الأخيرة، جعلت هذه المباراة تتجاوز كل اهتمام، وغطت على جميع الأحداث الرياضية، باعتبارها قمة تجمع قارات العالم حول جهاز التلفاز لمتابعة أغلى نجوم العالم، وأروع مباريات كرة القدم على سطح البسيطة.

حصيلة كامب نو 10 سنوات

في الليجا، تنقسم مباريات الكلاسيكو بين ملعبي كامب نو معقل برشلونة، وسانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، وسيكون الكامب نو مسرحا للكلاسيكو رقم 173 في تاريخ الفريقين بالليجا. خلال السنوات العشر الأخيرة، أقيمت 11 مباراة بين الفريقين الأكبر في إسبانيا على معقل برشلونة كامب نو، وتمكن البارسا من تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات. نسبة الفوز في السنوات العشر الأخيرة لبرشلونة على معقله 45.4% فيما تساوت نسبة الخسارة والتعادل عند 27.3 بالمئة لكل منها، وهذه الحصيلة تعتبر متواضعة نسبيا لفريق برشلونة، على اعتبار أن الفريق الكتالوني ينبغي أن يستفيد بالشكل الأقصى على ملعبه مستثمرا أجواءه وجماهيره. تمكن برشلونة من تسجيل 20 هدفا على أرضه، فيما تلقت شباكه 13 هدفا، وبذلك تكون نسبة تسجيله للأهداف 60 بالمئة وتلقيه للأهداف 40 بالمئة. جمع برشلونة على الكامب نو خلال السنوات العشر الأخيرة 18 نقطة من أصل 33 نقطة وبنسبة 54.5 بالمئة فيما أضاع 12 نقطة بين تعادل وخسارة.

الحصيلة السابقة، تبين أن كامب نو لا يمثل عنصر قوة لدى برشلونة في مباريات الكلاسيكو، حيث تعتبر بشكل عام حصيلة ضعيفة، ولا تحقق الأغلبية التي تمنحه الأفضلية في مباريات بهذا الحجم الكبير والاهتمام العالي، وهي حصيلة تجعل عشاق البارسا في حالة من القلق على فريقهم، خاصة وأن برشلونة يعاني كثيرا في الموسم الحالي، ولا سيما أنه يبتعد بـ6 نقاط كاملة عن المرينجي المتصدر.

حصيلة شاملة

لن نجد فوارق تذكر لو قمنا بمراجعة نتائج برشلونة في الكلاسيكو على كامب نو في السنوات العشر الأخيرة بجميع المسابقات، حيث نجد أنه تعادل مرة وخسر مثلها في دوري أبطال أوربا، وفي كأس إسبانيا خسر وتعادل أيضا، فيما حقق الفوز مرتين في السوبر الإسباني. وبمجموع مباريات برشلونة في الليجا والسوبر الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوربا، نجد أنه خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وبنسبة 43.75 بالمئة، وتعادل في 5 مباريات بنسبة 31.25 بالمئة وخسر في 4 مباريات بنسبة 25 بالمئة.

مصدر رعب كتالوني

بناء على الأرقام السابقة، بات الكامب نو مصدر خطر حقيقي على فرص برشلونة بتحقيق الانتصارات، رغم الجماهير الكبيرة والهتاف الذي لا يتوقف، والأجواء الرائعة التي ترافق مباريات الفريق الكتالوني على أرضه وبين جماهيره، وهو أمر يحتاج إلى دراسة الأسباب الحقيقية التي أوصلت الفريق إلى هذه النتائج، حيث من الممكن أن يكون اللاعبين أكثر تأثرا من الناحية النفسية بهذه الأجواء والجماهير الكبيرة. مع اقتراب موعد الكلاسيكو الأول للموسم الجاري (2016-2017) بين فريقي برشلونة و ريال مدريد ، المقرر يوم بعد غدا السبت على ملعب كامب نو يزداد شغف جماهير الفريقين بحضور هذا الحدث الرياضي الكبير، وتزداد معه حمى البحث عن تذكرة اللقاء، ما يساهم بذلك في ارتفاع سعرها إلى حد بلوغها مبلغاً جنونياً.

تذاكر الكلاسيكو

ويواصل نادي برشلونة بيع تذاكر المباراة عبر قنواته الرسمية التي يتراوح فيها سعر التذكرة العادية ما بين 437 و1000 يورو، بينما وصل سعر تذكرة VIP مع خدمات متعددة مثل الوجبات الغذائية إلى 13185 يورو والتي تصل في بعض مواقع الأنترنت المتخصصة إلى 2100 يورو. وقد بلغ الحد أو الجنون بأحد المواقع المتخصصة في ببيع التذاكر عن طريق الإنترنت بعرض تذاكر مميزة لحضور الكلاسيكو بأسعار باهظة وصلت إلى 120 ألف يورو، حيث يطلق على هذه التذكرة اسم زائر، وقد تسمح لحامليها بالجلوس في إحدى مقصورات الشخصيات الرسمية الكبيرة والاستفادة من كل الخدمات الفخمة المقدمة.

انجاز جديد

ويحتاج هجوم نادي ريال مدريد إلى تسجيل هدف واحد فقط ليرفع رصيده التهديفي تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى 100 هدف بعدما سجل حتى الآن 99 هدفًا في مختلف الاستحقاقات الرسمية. ورفع النادي الملكي رصيده التهديفي منذ تولي زيدان رئاسة جهازه الفني مطلع العام الجاري إلى 99 هدفا في جميع الاستحقاقات، وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على نادي سبورتينغ خيخون ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإسباني. وبلغ ريال مدريد تحت إشراف المدرب زيدان سقف الـ 99 هدفًا في 33 مباراة ليحقق بذلك معدلاً تهديفيًا بلغ ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وهو المعدل الذي يترجم الأسلوب الهجومي الذي يطبقه زيدان في تكتيك النادي الملكي. وستكون المباراة ضد الغريم التقليدي نادي برشلونة بعد غدا السبت في كلاسيكو الأرض في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة فرصة لكتيبة زيدان للتوقيع على الهدف رقم 100 ، خاصة أن ظروف النادي الكتالوني لا تبشر بخير بعد توالي انتكاساته هذا العام في الدوري المحلي، وتخلفه عن الصدارة بفارق ست نقاط كاملة عن المتصدر نادي ريال مدريد. وبفضل الـ 99 هدفا التي سجلها الهجوم الأبيض الملكي في عهد زيدان نجح ريال مدريد في إحراز لقب دوري أبطال أوربا وكأس السوبر الأوربي، كما انه يتربع حالياً على صدارة الدوري الإسباني فضلاً عن تأهله مبكراً للدور الثمن النهائي لدوري أبطال أوربا هذا الموسم.