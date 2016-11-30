– November 30, 2016

أخبار النجوم

بوغبا يستقبل نجمة هوليوود

{ لندن – وكالات: أكدت تقارير إعلامية أن نجمة هوليوود جوليا روبرتس، توجهت في زيارة لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي، حيث يلعب توأمها هازيل بتريسيا وفيني في صفوف فريق الناشئات بالنادي. وذكرت موقع فوتبول الفرنسي أن جوليا روبرتس التقت مع كولين روني، زوجة المهاجم واين روني، والدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الشياطين الحمر، وعدد من الفتيات الناشئات في النادي من بينهن ابنتي الممثلة الشهيرة التوأم. وكتب بول بوجبا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرحبا بجوليا روبرتس:عيد ميلاد سعيد للفتاتين التوأم ابنتا جوليا روبرتس .. واللعب لمانشستر يونايتد اختيار موفق للناشئين والفتيات.

مسمار مدريد يعود قبل الكلاسيكو

{ مدريد – وكالات: قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو سيعود للعب أمام كولتورال ليونيسا بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة، ما يعد خبرا جيدا لخط وسط الفريق الملكي قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر لها بعد غدا السبت. وأصيب لاعب منتخب البرازيل بكسر في عظمة بالساق اليسرى في سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الحين. وسيخوض ريال مباراة إياب دور 32 بالكأس أمام منافسه المنتمي لدوري لدرجة الثالثة، بعدما تفوق فريق زيدان 7-1 في لقاء الذهاب. وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اول امس، الثلاثاء، الفكرة هي أن يلعب كاسيميرو. ستكون مباراته الأولى (منذ التعافي من الإصابة) وبعد ذلك سنرى حالته يوم بعد غدا السبت، في كل الأحوال لقد عاد للمجموعة وبات جاهزا للعب. وسيغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة الكأس ليستعد للقمة أمام برشلونة في ملعب كامب نو في أول مواجهة بين الغريمين هذا الموسم. وسجل رونالدو هدفي الفوز في انتصار ريال 2-1 على ضيفه سبورتنج خيخون يوم السبت الماضي، لكنه عانى من مشكلات عضلية بنهاية اللقاء. وخاض رونالدو التدريبات. ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي الدوري برصيد عشرة أهداف بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة. وقال زيدان رونالدو لن يلعب المباراة، مشيرا إلى أنه سيعطي فرصة أخرى لجيمس رودريجيز. ولم يخسر ريال في 31 مباراة متتالية بجميع المسابقات ويتفوق في الصدارة بفارق ست نقاط عن برشلونة.

إيمانويلسون: الكرة الإيطالية مكتظة بالمنافقين

{ روما – وكالات: فتح الهولندي أوربي إيمانويلسون، لاعب إيه إس روما، وإيه سي ميلان، وأتلانتا السابق، النار على الكرة الإيطالية، مشيرا إلى أنها مليئة بالنفاق والمخادعين. وقال إيمانويلسون، الذي يلعب لشيفيلد وينسداي الإنكليزي، في تصريحات لمجلة فوتبول إنترناشونال الهولندية، اول امس، الثلاثاء، الكرة الإيطالية مليئة بالنفاق والمخادعين. وأضاف إيمانويلسون أريد أن أوجه نصيحة لكل اللاعبين الشباب، لا تذهبوا إلى إيطاليا أبدا، أتحدث هنا عن كرة القدم، وليس البلد بشكل عام. وتابع في إيطاليا، لا يلعب الأفضل، ولكن عوامل أخرى مثل العلاقات تحسم تلك الأمور، أتذكر المدرب الفرنسي رودي جارسيا طلب مني الصبر حتى أحصل على فرصة، لكنه ظل يدفع بلاعبين آخرين حتى رحلت.