– November 30, 2016

تأشيرات الجيش السوري ترجئ لقاء نفط الوسط في سباق العرب

بغداد – الزمان الرياضي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية، تأجيل مباراة نفط الوسط والجيش السوري إلى السادس والعشرين من كانون الأول المقبل في بيروت، وذلك بسبب عدم حصول لاعبي الفريق السوري على تأشيرات الدخول إلى لبنان.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، شهاب أحمد إن اللجنة المنظمة للبطولة أرسلت خطابا يؤكد تأجيل المباراة، بعد أن كان مقررا أن تقام في السادس من الشهر المقبل، بسبب عدم حصول الفريق السوري على التأشيرات.وأضاف أحمد انه رغم تأجيل المباراة، تعذر علينا إقامة مباراة القوة الجوية ونفط الوسط ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، كون القوة الجوية منح لاعبيه إجازة بعد أن أبلغناه بتأجيل مباراته ضد نفط الوسط.وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية بكرة القدم عن مواجهة عراقية – سورية عندما يلاقي نفط الوسط نظيره الجيش السوري يحجز الفائز فيها مقعداً في التجمع النهائي للبطولة والذي سيقام في مصر 2017.وجرت قرعة الدور التمهيدي للبطولة والتي ستقام بنظام الذهاب والاياب في العاصمة الاردنية عمان واسفرت عن مواجهة ممثل العراق فريق نفط الوسط مع فريق الجيش السوري من اجل حجز مقعد في نهائيات البطولة التي ستقام بنظام التجمع بمدينة الاسكندرية المصرية العام المقبل.يشار الى أن الاتحاد العربي لكرة القدم بحث تعليمات الأدوار التمهيدية المؤهلة لمنافسات التجمع النهائي في مدينة الاسكندرية المصرية للمدة من 21 حزيران الى 5 من آب المقبلين، بمشاركة فرق (نفط الوسط وشباب الأردن الأردني ونادي المريخ السوداني ونادي تيلكوم الجيبوتي والرفاع البحريني والعهد اللبناني والجيش السوري وفنجا العُماني وتفرغ زينة الموريتاني)ويذكر أن الاتحاد العربي قرر تأهيل ثمانية فرق مباشرة الى التجمع النهائي للبطولة وهي فرق (الأهلي والزمالك المصريان والنصر والهلال السعوديان والفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري والفتح المغربي والترجي التونسي).الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن خالد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً عن الجوائز المالية المرصودة لصاحب المركز الأول وهي مليون ونصف المليون دولار والمركز الثاني 600 الف دولار والثالث والرابع 200 الف دولار لكل منهما الى جانب مبالغ مالية ستوزع للأندية في كل دور من ادوار البطولة.