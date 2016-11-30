– November 30, 2016

الجولة التاسعة تستكمل اليوم بإقامة 5 مواجهات قوية

الأمانة تسعى إلى الصدارة و الزوراء يبحث عن العوّدة ومهمّة حذرة للشرطة

الناصرية – باسم الركابي

ستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة خمس مباريات تتوزع بملاعب زاخو وكربلاء والكهرباء ونفط الجنوب والشعب ومهم جدا ان تجتهد لجنة المسابقات في الاتحاد في تمشية مباريات المرحلة الاولى من الدوري وادارة المباريات بهذه الطريقة الناجحة التي نامل ان يستمر عليها بعد ان وجد الطريق الصحيحة لتدارك الامور وإقامة المتباريان بانسيابية بعد توقف منافسات المنتخبات الوطنية

ومهم جدا ان تختلف الامور فيما يخص عملية اقامة المباريات في ان يلعب الفريق مباراتين خلال الاسبوع امام قبول الفرق هي الاخرى تمني النفس في ان تستمر اللجنة في مواصلة اقامة المباريات دون توقف لمواجهة وتجاوز الازمة المالية وظروف اللاعبين ومشاكلهم من حيث الرواتب وتسديد العقود فضلا عن الإصابات التي يتعرضون لها كما تأمل الانتهاء من الدوري الذي لم يكن سهلا امام كل الفرق دون استثناء ما يجعلها ان تخضع لعمل اللجنة في اقامة المباريات على هذه الشاكلة والعمل الصحيح من اجل الانتهاء من مباريات المرحلة الاولى في الوقت المحدد دون الانقياد الى الفترة الطويلة والدخول في تفاصيل قد تفرضها اسباب خارجة عن ارادة الفرق والاتحاد على حد السواء كما كانت تجري عليه في المواسم السابقة في تفاصيل مملة قبل ان يسود الشعور المطلوب في تنظيم المباريات في مواعيد تحقق الفائدة للفرق قبل ان يصل الى الوضع المهم في كيفية تسير الامور وفي ذلك الوصول الى اجواء المنافسات في ان تنطلق وتنتهي بمواعيد ثابتة و ياتي الدور هذه المرة ليس على اللجنة بل على الفرق في تتعاون كلما امكن

ونجدد القول هنا وفي كل مرة ان تتعاون الاطراف المعنية في تجنب المباريات احداث الشغب التي اخذت تظهر في اكثر من ملعب وتحتاج الى الردع من قبل الاتحاد والفرق نفسها الي يفترض ان تكون الاطراف الايجابية وان تقف بقوة بوجه محاولات المسيئين

ومتوقع ان تنعكس مباريات اليوم على مواقع سلم الترتيب عندما تجد بعض الفرق الفرصة المواتية في التقدم للأمام والاخرى في تحسنها امام الفوارق بين الفرق المتبارية في المباريات الخمس التي قد لاتخضع للتكهنات والتوقعات كما يحصل في الجولات الاخيرة كون الفرق جميعا تحاول الظهور في المستويات المهمة لغرض تحسين المواقع الشغل الشاغل لها قبل ان تصطدم بواقع النتائج التي تحتاج الى بذل الجهود من اللاعبين واهمية دعم فرقهم وتحريك المنافسة بالاتجاه الصحيح لان التأخر هنا سيزيد من متاعبها ما يتوجب رفع سقف طموحات اللعب والنتائج خاصة المتأخرة التي تحاول قلب الموازين والمرور دون مشاكل وانتقادات من هنا وهناك

زاخو والشرطة

وعودة الى مباريات اليوم عندما يستقبل الجريح وصاحب الموقع السادس عشر زاخو باربع نقاط من ثلاث خسارات واربع تعادلات قبل ان يتراجع للمركز الحالي اثر خسارته الكبيرة في البصرة ما زاد الطين بلة امام عقوبة الاتحاد في نقل ثلاث مباريات خارج زاخو ومن دون جمهور يستقبل الشرطة وعينه على الفوز لمصالحة جمهوره والتخلص من مشاكل تراجع المستوى والموقع والنتائج التي نالت من الفريق الذي لم يتمكن من تحقيقه حتى مباراة اليوم التي يريد يفسد مخطط الشرطة وايقاف مفارزه من خلال تكرار سيناريو الموسم الماضي وقبله عندما الزمها بالعودة مثقلة بالهزيمة ومؤكد ان المدرب الروماني سيعمل على البحث عن طريقة اللعب وجعل الفريق في المستوى واستدراج الشرطة الى دائرة النتيجة التي يمني النفس اصحاب الارض الخروج بها بعد تاخرها منذ ثماني جولات وعسى ان تاتي اليوم وتقديمها هدية لجمهورهم وغير ذلك سيزيد من غضبهم على اللاعبين والمدرب الذي يشعر بان اي نتيجة غير الفوز قد تضع حدا لمهمته التي فشل فيها كثيرا لانه لم يغير من الاوضاع المتراجعة وابعاد الفريق عنها وربما التغيرات قد تطال عدد من اللاعبين لانهم خارج المستويات الفنية لابل باتو خيبة امل في اسوء بداية للفريق منذ عودته للدوري ولان الجمهور لايقبل بالوضع الذي يمر به فريقهم والذي لايحسد عليه بعد التراجع السريع بعد ان قدم مواسم مهمة والمشكلة حتى نتائج الارض بقيت على حالها ولم يشملها التغير لامن بعيد او قريب .

ويصر الشرطة على تغير مسار الامور خاصة في ملاعب زاخو تحت اي مسوع كان بعد تجرع اكثر من هزيمة مع انه يمتلك اغلب لاعبي المنتخبات الوطنية التي ستكون مطالبة في خلق فرصة الفوز عبر طريقة اللعب التي سيحددها محمد يوسف الذي يعول على الاسماء المعروفة بمهاراتها الفردية والاهم تجاوز عقدة ملاعب المحافظات بعد ان فقد نقطتين في ملعب ميسان في الجولة السادسة ويخشى ان يتعثر اليوم رغم ظروف اللعب التي لايحسد عليها اصحاب الارض وأمام الفوارق الكبيرة بينهما لكن تبقى الامور تسير تحت ضغط النتيجة التي يريد ان ينجح فيها وباتقان وتصحيح مسار العمل في الذهاب والمرور بسلام من ملعب سبق وان خلق المشاكل والمتاعب للشرطة التي مؤكد ستظهر امام انظار المدرب واللاعبين الذي يسعون لتحقيق الفوز والعودة بكامل العلامات وهو ما يبحث عنه لاعبو الفريق في تشكيلة متكاملة ربما هي الافضل بين عموم الفرق بما في ذلك دكة الاحتياط ولاينقصها شيء بما في ذلك يظهر افضل الفرق هجوما (15) هدفا لكن هل تتمكن عناصره ان تظهر الاداء الهجومي و تستخدم هذا السلاح كما يجب في قهر اصحاب الدار وتجاوز عقدة اللعب في المحافظات والتي قد تقوده الى موقع الميناء وحتى الوصيف اذا ما تعثرا امام كربلاء بسبب فارق الاهداف التي يتمتع به الشرطة الذي سيبذل ما في وسعه لحسم النتيجة وبانتظار ما تؤل اليه بقية النتائج لكن الاول ان تنجح محاولة الشرطة لان غير ذلك قد يفقده موقعه ويذهب للطلاب الذين يقفون خلفه مباشرة بفارق نقطتين ومهمته اسهل من الشرطة في كل شيء اذا ما لعب بخارج العمل التقليدي وهو ما ينطبق على الشرطة الذي همه الاول زيادة متاعب زاخو لكن هل ينجح زاخو وربما نتيجة المباراة قد تضع حدا لمهمة مدربه بسبب عقدة الخسارة الي قد تاتي الثالثة وستكون قاسية وفي سجل خال من الفوز فيما يسعى الشرطة الى تجاوز عقدة ملعب زاخو والعودة بنتيجة الفوز التي تحتاج الى عمل كبير والاهم تدارك مشاكل ملاعب المحافظات بعد التعثر في ميسان

كربلاء والامانة

وتستقبل كربلاء في الموقع الاخير فريق الأمانة الطامح للفوز للتقدم الى الصدارة ولو بشكل مؤقت لان ذلك يدعم الحالة المعنوية وتحقيق طموحات الفريق الشبابي الذي هو الاخر مع النفط باتا يلفتان النظر ليس من وسائل الاعلام حسب بل من قبل المراقبين.ويريد احمد خلف ان يزيد من هموم كربلاء الذي في وضع حرج لايحسد عليه في ظل ظروف المشاركة حيث التواجد في الموقع الاخير بأربع نقاط وفقد توازنه حتى لم يفرح ولو مرة في ملعبه الجميل بعد تلقي خسارتي الجوية ونفط الجنوب قبل ان يبقى يبحث عن النتيجة التي تسعد جمهوره وهو اليوم امام مهمة غاية في الصعوبة امام الوضع الحرج الذي يحتاج الى جهود كبيرة من المدرب واللاعبين لتغير مسار الامور التي عذبت جمهوره الذي يامل في محاولة من المدرب فاضل عبد الحسين ان يكون الطرف الاقوى والظهور واللعب بتركيز لمواجهة قوة الامانة التي تظهر في افضل حالاتها واللعب بشكل جدي ولاينقصها شيء لكن كربلاء تريد ان تصعب المهمة بوجه الضيوف رغم متاعبها الواضحة التي لم يقدر على ايقافها المدرب الثاني واللاعبين الذين يرون فريقهم في اسوء حالاته بسبب النتائج المتراجعة والغارق في المشاكل المالية التي ربما تعطل من مشاركتها. ويواجه كربلاء فريقا حيث الامانة المتكامل الصفوف ويقدم افضل المستويات امام كل الفرق وعلى مختلف مستوياتها و تدارك الاضرار امام فرصة اعتلاء الصدارة على حساب الوسط الغائب ولان الفريق استمر متألقا ويقدم افضل المستويات ويفكر في الصدارة ما يدفعها الى تقديم الاداء العالي تحت قيادة المدرب احمد خضير الذي يقدم الفريق بشكل جيد ويحرص اليوم على نتيجة الفوز بجهود عناصره التي تقدم مستويات مهمة وتلعب بميزة حسم النتائج في الاوقات القاتلة كما فعلت في اكثر من مباراة كما يريد ان يضرب اكثر من عصفور بحجر حيث الفوز الذي سينقله مباشرة للصدارة والاستمرار فيها لان الوسط عندما يعود سيواجه الجوية وهذه حسابات سيتداولها جهاز الامانة الفني الذي يريد كذاك الاستمرار في نسج النتائج وبسجل خال من الخسارة ويبقى كربلاء مطالبا بتحقيق الفوز وبات الى تجديد الثقة التي افتقد اليها في وقت تظهر الأرحية الى جانب الامانة الذي يقدم نفسه طرفا في الصراع على الصدارة والعودة بها من ميدان كربلاء الذي خالف فريقه وهو يعاني صعوبة المباريات بشكل عام وخالف كل التوقعات بعد سقوطه في الجولة الماضية تحت انظار اهله ولم يقدر على تحسين الاداء ومتأخر في اسوء المواقع وهو محبط كثيرا ولان الامانة في افضل احوالها عبر تقديم الاداء والتصميم على مواصلة العمل الفني ولان عيونهم ستبقى ترنو نحو الصدارة من خلال مجموعة لاعبين شباب يأملون في تحقيق العمل المطلوب من دون التأخر للمزاحمة على مواقع المقدمة التي لازال يتواصل فيها منذ فترة وكلهم اصرار على خطف الموقع الاول من خلال مباراة اليوم التي يظهر مرشحا لها بقوة

سعي الكهرباء

ويسعى الكهرباء الى تحقيق الفوز الاول بقيادة علي عطية الذي يامل ان يقدم الفريق بشكل مختلف في النجف وكان الاقرب لخطف نقاط تلك المواجهة التي منحت الفريق جرعة معنوية لدعم جهود اللاعبين امام الميناء. الكهرباء الذي لم يذق طعم الفوز في ملعبه الجديد يامل ان ياتي في وقت عطية وعلى احد الفرق المرشحة للقب الدوري بعد تجربة النجف التي عكس فيها دورا مهما في الاداء والتهديف لكنه واجه صعوبة في البقاء متوازن وحسم النتيجة التي بقي متقدما فيها بهدفين وصمد حتى د57 من وقت المباراة التي اعدت الاختبار المقبول لمهمة المدرب علي عطية الذي يكون قد اقترب من واقع الفريق ويعول على جهود اللاعبين والوقت وفرصة اللعب في عقر الدار وان تثمر الجهود المشتركة عن تحقيق الفوز الذي مهم ان يأتي في هذه الجولة لتجاوز متاعب المشاركة التي لازالت بعيدة عن تقديرات الادارة الطامحة في موقع افضل لان فريقها في المواقع المرشحة للهبوط وعاجز امام مشكلة تحسين النتائج التي يرى فيها عطية الحل لتدارك الامور الي استلمها بهذه الكيفية ولان الادارة تعول على خبرة المدرب الذي سيكون امام الاختبار الثاني في وقت زادة قوة الميناء في كل شيء بعد الفوز العريض على زاخو وهو الذي مر من مباريات الذهاب من دون خسارة وسيلعب بكامل خطوطه وعناصره التي نجحت في المباريات الاخيرة وتتطلع الى مشاركة الوسط الصدارة اذا ما اتت خدمة كربلاء في ايقاف الامانة وذلك يعد محفزا للبصريين في قطف نقاط المباراة التي يدرك فوائدها عندما يلعبها تحت انظار جمهوره الذي مؤكد سيصاحبه الى ملعب المباراة وهو عازم على التصدي لعرقلة اجراءات الكهرباء الباحث بقوة عن الفوز لان التعادل لايمكن ان يسد شيء من الفراغ الكبير بين فارق النقاط حيث الميناء 17 نقطة ويسعى منها الى الصدارة والفوز يعد افضل نتيجة للفريق منذ بداية الدوري والاتجاه بقوة للموقع الاول والعمل على تحصينه عبر اللقاءات المقبلة الاول هو حسم نتيجة اليوم التي لاتبدو سهله امام التحضير الذي عليه الكهرباء واثار الإضرار التي خلفتها فترة القطان التي تدعو عطية الى تقديم العمل السريع بعد الوقوف على الاسباب ومن ثم القيام بالدور الفني لان الوقت يسير عكس رغبة الكهرباء التي تعول على طريقة لعب المدرب وجهود اللاعبين الذين يدركون كم هي صعبة الامور عندما يواجهون الميناء الذي يمر في افضل احواله ويمتلك مقومات العبور وايقاف الكهرباء وسط العاصمة ولأنهم يرفضون ان يتجرا عليهم احد الفرق المرشحة للهبوط في مباراة تظهر الافضلية للميناء الذي مؤكد سيبذل ما في وسعه امام تطلعات الانتقال للصدارة من هذه البوابة التي ربما تغيرت من ارض النجف بوجود المدرب الحالي

امال نفط الجنوب

ويامل نفط الجنوب في تحقيق الفوز الثاني على ضيفه المجتهد اربيل الذي للان يقدم نفسه ذهابا بشكل جيد ولان الظروف تقف الى جانب كتيبة علي وهاب الذي يشعر بالسعادة ان يحقق النتيجة الايجابية الاولى خارج الديار ويلعب مباشرة في البصرة وسط عاملي الارض والجمهور والحالة المعنوية التي عليها لاعبو الفريق اثر نتيجة الدور الماضي التي يامل وهاب ان تمهد للفوز التالي عبر تحريك قدرات اللاعبين بالاتجاه الصحيح بفضل الجاهزية العالية بعد ان ظهر بشكل مغاير عن مبارياته السابقة وفي ست تعادلات قبل ان يحصد كامل النقاط ويرفع رصيده الى ست نقاط ويتقدم الى الموقع الثامن وهو الافضل له منذ بداية الدوري ولايريد ان يفقد ميزة الارض التي يراهن عليه وبكل التاكيد انه سيستفيد منها كثيرا وكل فوز لا يخلوا من الفوائد وهو من يعزز الجهود ويحقق الاستقرار ويزيد من الافضلية والنتائج الايجابية هي من تجنب المشاكل ويريد الجنوب ان يستثمر مباراة اليوم والتي ينظر لها بخصوصية لانها تمثل فرصة جيدة لتعزيز الامور ومواصلة العمل عبر نتائج الارض التي سيعمل ما لديه لتقديم الاداء الجيد ومع كل الترجيحات ترشح نفط الجنوب للحسم لكن اربيل لازال يقدم الافضلية خارج ميدانه كما ظهر امام الزوراء والطلاب وهو قادم الى البصرة لتقديم العروض الفنية واللعب بفرصة الفوز في مباراة ستكون صعبة للغاية لكن الفريق تمرس وسيعمل على احراج المضيف كما فعل مع من لعب ضدهم في ملاعبهم بفضل اداء اللاعبين وطريقة لعب مظفر عبد الجبار الذي يدير الفريق كما يجب ويامل في ان يدعم نتائج الذهاب التي تفوق فيها اكثر من الارض التي سيعود لها بعد لقاء اليـــوم لمواجهة الامـــــانة في وقت يخرج الجنوب الى الطـــلاب.

الزوراء والنجف

ويبحث الزوراء العودة الى سكة الانتصارات ومداواة جراحه على حساب النجف في اللقاء الذي يمثل التحدي لمهمة عصام حمد المطالب في تغير نتائج الفريق التي تواصلت بوقته وخسارة اول مهمة امام الوسط قبل ان يستقبل ممثل مدينة النجف الاول اليوم الذي لم يكن صيدا سهلا لانه تطور كثيرا وبات منافسا مؤكد يحسب له حمد ولاعبو الفريق في اخذ الامور على محمل الجد لتدارك اي نتيجة غير الفوز لانها ستزيد الطين بله امام البطل الذي يواصل تقديم العروض المخيبة وفي الموقع العاشر بثماني نقاط وترك اكثر من علامة استفهام على ادائه من خلال نتائجه المتواضعة حيث خسارة ثلاث مباريات والتعادل في اثنين وبمثلهما تقدم ولم تظهر قدرات الفريق سواء من لاعبي الخبرة او الشباب ولازال بعيدا عن مستواه والجميع لم يشكلوا الاضافة امام معانات الفريق الذي ليس من نوعية الفرق المتراجعة بل اعتاد الوقوف في مواقع المقدمة ونتائجه باتت مثار تساؤلات جمهوره الذي نفذ صبره وخسارة اليوم قد تزيد من سخريتهم لانه لايقبلون الا بتحقيق الفوز والعودة الى سكة الانتصارات وهو لايصدق عن الذي يجري للفريق ونتائجه التي تجري بما لايشتهون وسيحرص على متابعة لقاء النجف على امل ان ياتي الفوز ووضع حدا لمسلسل النتائج السلبية التي عذبت الانصار وقد تصل العلاقة الى ازمة حقيقية لان غير العودة الى المسار الصحيح لايمكن ان تستقر اوضاع الزوراء الذي يبتعد بفارق 12 نقطة عن المتصدر و10 نقاط عن الوصيف و7 عن ثالث الترتيب ويقف تحت نفط ميسان والجنوب واربيل والنفط ويمر في اسوء حال. بالمقابل فان النجف في مستوى مناسب وتحسن في وقت عماد محمد الذي يقوده في اول مباراة مع فريقه السابق الذي اعتزل اللعب منه وتركه بعد مهمة تدريبية فاشلة لكنها تظهر مختلفة مع جمهور النجف الذي سيصاحب الفريق لمهمة صعبة لايمكن لاي فريق التقليل من شان الزوراء تحت اي مسوغ كان مع ان النجف في الحالة المطلوبة لمواجهة الموسم والبحث عن اغلى النقاط بعد تجراه واسقاط زاخو في ملعبه قبل الدور الماضي ويبدو جاهز لمواجهة الاختبار الحقيقي للمدرب الذي مؤكد تسقط عنده كل الاعتبارات والخدمات التي قدمتها ادارة الزوراء لان المهمة تختلف اليوم ولانه مطالب في قيادة النجف الى المواقع المفضلة بعد تجاوز اكثر من مباراة لكن المهمة مع البطل تحتاج الى جهود مضاعفة من افراد الفريق الذي يضم عدد من لاعبي الخبرة وكذلك الشباب والان افضل من الزوراء ويقف في الموقع العاشر بعشر نقاط من الفوز في مباراتين واحدة في النجف والاخرى من زاخو وتعادل اربع مرات وخسر مرتين ويرى في اسقاط النوارس التقدم الى مواقع النفط بشرط ان تخسر النفط.