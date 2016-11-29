العبادي يصف ترامب بعد المكالمة الأولى:رجل أعمال برغماتي

– November 29, 2016

قائد التحالف الدولي يبحث في بغداد معركة الموصل

بغداد – كريم عبد زاير

تعهد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بمنح العراق مزيداً من الدعم اللوجستي في حربه ضد تنظيم داعش، بحسب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مكالمة هاتفية مع ترامب.

واستبعد العبادي في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس نشرت مقتطفات منها الثلاثاء، تلميحات سابقة من حملة ترامب بشأن الحصول على نفط العراق “كتعويض” لقاء توفير الدعم العسكري لبغداد، قائلا إنه يرى في ترامب رجل أعمالبرغماتي سيتعامل مع الوضع القائم بناء على معطياته.

وعلى صعيد العمليات الجارية ضد داعش في الموصل ومحيطها، قال العبادي إن عناصر التنظيم لا يملكون “الشجاعة” لمواجهة القوات العراقية بشكل مباشر، ولذلك يلجأون إلى استخدام السيارات الملغومة لعرقلة تقدم القوات.

وأضاف أن التنظيم ينهار أمام القوات العراقية وأن مقاتليه فقدوا دوافعهم للقتال.

فيما وصل قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا الجنرال تاونسن يوم الثلاثاء الى بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها، ان رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي استقبل، صباح الثلاثاء، الجنرال تاونسن، ونائب قائد قوات التحالف الجنرال جونز, وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العملياتالعسكرية الجارية في محافظة نينوى.

ودعا رئيس اركان الجيش التحالف الى ضرورة استمرار تأمين المعدات والأسلحة لقطعاتنا الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة حتى ما بعد مرحلة داعش.

وميدانيا في الموصل ، قال ضابط رفيع في الجيش إن القوات العراقية اقتحمت يوم الثلاثاء حيين سكنيين في شرقي وشمال شرقي الموصل.

وأوضح العميد الركن شكر النعيمي آمر اللواء 73 في الجيش بتصريح خاص لموقع شفق نيوز المحلي ، أن “قواتنا في اللواء 73 ضمن الفرقة 16 إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب اقتحمت حي السكر شمال شرقي الموصل وحي التاميمشرقي الموصل”. لكن مصادر محلية ابلغت الزمان ان المعارك شديدة في مدخل حي البلديات حيث بوابة حي السكر الذي يعد من اكثر الاحياء كثافة بالسكان في الجانب الايسر من الموصل ، حيث يقطنه ثلاثمائة وخمسون ألفاً . وبحسب المصادر لا تزال المعارك متعثرة في حي الزهور القريب حيث لم تتمكن القوات من اقتحام شارع 16 حتى الان بعد اسبوعين من الوصول اليه .

وفي غرب الموصل ومحور تلعفر ، قال إعلام الحشد الشعبي إن مقاتلي الحشد وصلوا يوم الثلاثاء إلى مشارف مركز ناحية تل عبطة غربي الموصل بعد انتزاع 270 كيلومترا مربعا من قبضة داعش ضمن المرحلة الخامسة من عملياتالحشد.

وأوضح إعلام الحشد في بيان وردالى( الزمان) ، أن “الحشد الشعبي نجح ببلوغ مشارف ناحية تل عبطة ضمن الصفحة الخامسة من عمليات غرب الموصل لاستكمال عزل وتطويق ناحية تل عبطة الاستراتيجية بعد تحرير عدد من القرىالمجاورة لها يوم امس وهي (تل فارس الشمالي وتركمانية الجنوبية والتركمانية الشمالية)”. ويذكر ان القرى التي حررها الحشد كانت مهجورة باستثناء قرية واحدة كانت مفخخة وحدث فيها اشباكات .

وأضاف أن “إجمالي المساحة المحررة خلال المرحلة الخامسة 270 كم مربع حتى الان”، مشيرا إلى “نجاح الحشد الشعبي اليوم بإجلاء نحو (2300) مدني من قرى محور (تل عبطة)، وتقديم المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية منقبل فرق الدعم اللوجستي وفرق الطبابة التابعة للحشد الشعبي للعوائل التي تم اجلاؤها من القرى المحررة”.

وأشار البيان إلى أن “فرق الجهد الهندسي واصلت تطهير القرى المحررة امس (امفليكة الشمالية – امفليكة الجنوبية – التركمانية الجنوبية – السلام) من العبوات والمتفجرات التي زرعها العدو الداعشي في المباني والطرق، واستكمال بناء السواتر واصلاح الطرقات التي دمرها داعش في قرى جنوب غرب تلعفر وفتح ممرات جديدة لتقدم القطعات”.