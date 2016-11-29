سعد البزاز يستجيب لنداء الطفلة رحمة من الموصل

– November 29, 2016

لندن – الزمان

كعادته في متابعة الحالات الانسانية الملحة لبى سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل نداء طفلة من الموصل فقدت ساقيها في عمليات القصف العشوائى والتفجيرات التي يرتكبها داعش في الموصل التي يدور فيها قتال شديد . وقدم البزاز للطفلة أطرافاً صناعية وتكفل بعلاجها للتخفيف من معاناتها في هذا الظرف القاسي الذي تنعدم فيه الخدمات الطبية بسبب احتكار داعش للخدمات الطبية لعناصره فقط فضلا عن اجواء الحرب الرمرعبة للنساء والاطفال لاسيما المرضى .