قوات التحالف لن تحقق اي انتصار من دون تدخل مصري  

– November 29, 2016

المرشح المستقل لرئاسة اليمن لـ (الزمان) :

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ان القاهره تعتزم بالمشاركة مع سلطة عمان القيام بجهد دبلوماسى خلال المرحلة المقبلة للتوسط بين الحكومة الشرعية فى اليمن وجماعة الحوثيين وعلى عبد الله صالح للوصول الى تسوية سياسية للازمة اليمنية بعد تعثر الحل العسكرى. فى السياق ذاته اكد فتحى شكرى زيوار والذى اعلن نيته للترشيح لانتخابات الرئاسة اليمنية القادمة ويسعى لمقابلة الامين العام للجامعة العربية ،للحصول على دعمه ان القيادة العسكرية لقوات التحالف العربى لن تستطيع تحقيق اى نصر دون تدخل عسكرى مباشر لمصر فى الازمة وان اخطاء تلك القيادة ادى الى كراهية الشعب اليمنى لهم بسبب اخطائهم التى ادت الى مقتل المدنيين. وطالب زيوار مصر باستخدام نفوذها لدى التحالف العربى لادخال المساعدات الانسانية للمدن والقرى المحاصرة وعلى راسها ثغر لانقاذ تلك المناطق من كارثة انسانية. وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت عن رفض مصر لطلب سعودى ثانى لارسال قوات برية الى اليمن وهو ما اغضب القياده السعوديه فى المقابل اكد محمد البخيتى عضو المجلس السياسى لجماعة انصار الحوثى فى اتصال اجريناه معه ان امكانية التوصل لحل سياسى للازمة اليمنيةفى الوقت الحالى امر بعيد المنال ونفى القيادى الحوثى وجود خلافات مع الرئيس السابق على عبد الله صالح الا انه قد تكون اختلافات فى وجهات النظر فى بعض التفاصيل .