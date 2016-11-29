فتح تبدأ مؤتمرها العام لاعادة تنظيم صفوفها وشبح دحلان يلاحقها

– November 29, 2016

نائب مفصول:المؤتمر غير شرعي لإقصائه قيادات

رام الله – الزمان

تبدأ حركة فتح الثلاثاء مؤتمرها السابع بخطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس .و يتيح المؤتمر العام لفتح كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واقدمها، اعادة تنظيم صفوفها برئاسة عباس، من دون توقع احداث تغييرات جوهرية على برنامجهاالسياسي. وسط بروز شبح القيادي المفصول محمد دحلان في اطار عربي من الضغوط التي خرجت للعلن مؤخراً .. وهو المؤتمر الاول لحركة فتح منذ سبع سنوات. ومنذ تأسيسها في 1959، لم تعقد فتح سوى ستة مؤتمرات كان آخرها في 2009 في بيت لحم، علما بانه كان الاول في الاراضي الفلسطينية وجاء بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس. وسيكون الحدث الابرز خلال المؤتمر اعتبارا من الجمعة انتخاب الهيئات القيادية: المجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضوا منتخبا وحوالى اربعين معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضوا منتخبا واربعة يعينهم الرئيس. وستشكل نتائج هذه الانتخابات مؤشرا على الثقل السياسي للتيارات المختلفة داخل فتح التي تشهد انقسامات داخلية وحيث اسقط اسم القيادي في الحركة محمد دحلان من عضوية المؤتمر بعدما فصلته اللجنة المركزية في العام 2011، اثر خلافات بينهوبين عباس. ويقيم دحلان في الامارات. وطرح بعض الوسطاء العرب اسمه لخلافة عباس (81 عاما). وكان دحلان الذي شغل منصب قائد جهاز الامن الوقائي في غزة قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، بين القادة الشباب نسبيا الذين انضموا سنة 2009 الى اللجنة المركزية للحركة الى جانب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد لدى اسرائيل وعددمن قادة الاجهزة الامنية مثل جبريل الرجوب .

‎و يشارك وفد برلمانى مصرى برئاسة السفير محمد العرابى في المؤتمر،و اكد جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح فى اوروبا فى اتصال هاتفى مع (الزمان) انه لا صحة اطلاقا للانباء التى ترددت عن وجود ضغوط اوروبية على ابو مازن لاعادة المفصولين وعلى راسهم محمد دحلان الى الحركه .واضاف جمال محسن القيادى بالحركة ان الحركة ترفض اية ضغوط خارجية لاعادة دحلان واوضح بركات العزا عضو المجلس الثورى لحركة فتح ان عودة دحلان الى الحركه ليست مطروحة على اجندة المؤتمر لانه مطلوب للمحاكمة امام القضاء الفلسطينى بتهمة الفساد.

‎ واوضح ان رئاسة ابو مازن للحركه ليست محل نقاش فهناك اجماع على انتخابه وبالنسبه لاجندة المؤتمر قال ان مناقشة البرنامج السياسى للحركه خاصة فى ظل التعنت الاسرائيلى وتجديد دماء الحركه ياتى على راس اجندة المؤتمر .

‎فى المقابل اكد النائب المفصول ماجد ابو شماله ان المؤتمر غير شرعى لانه اقصى قيادات مهمة من حركة فتح وان الهدف منه ايصال رسالة الى الدول العربية والاجنبية بان فتح على قلب رجل واحد. فى المجال ذاته استبعد عدد من الخبراء حدوث اتفاق شامل بين حركة حماس ودحلان رغم التقارب الحالى بينهما واوضح الباحث السياسى محمد عمر انه من الصعب على حماس عقد اتفاق شامل مع دحلان وان التقارب بينهما نابع من مصالح مشتركه مؤقته فدحلان يرى ان غزه يمكن ان تكون منطلقا مهما لعودته للضفة الغربية خاصة انه يمتلك قاعده فتحاويه كبيره بها من جانبه اكد الكاتب والمحلل السياسى فايز ابو شماله ان حماس يمكن ان تستفيد من دحلان فى تخفيف الحصار على قطاع غزه واعادة فتح معبر رفح وترميم العلاقات مع مصر واكد الباحث السياسى محمد حمدان ان اى اتفاقات بين دحلان وحماس يحتاج الى موافقات اطراف اخرى كمصر واسرائيل ويبدوا ان مصر مرتاحه لهذا التفاهم

ويرى عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ان هدف المؤتمر الاساسي هو مراجعة تنظيم الحركة التي تأسست في 1959. وقال لوكالة فرانس برس ان نظام سنوات الستينات لم يعد ينطبقعلى العام 2016.

واضاف انه يجب الاخذ بالاعتبار الظروف الراهنة لان النظام أنشىء حين «كنا في الشتات والان نحن على ارض الوطن، لقد انشىء لمرحلة ثورية والان لدينا دولة».

وقال كبير المفاوضين وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان هذه الانتخابات ستتيح «اختيار قادة للمرحلة المقبلة».

وقال مصدر فلسطيني مقرب من عريقات لوكالة فرانس برس ان كبير المفاوضين سيرشح نفسه الى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح وانه «سيعلن هذا الامر رسميا خلال اليومين المقبلين».

وقال عضو الحركة وامين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس «بلا شك ان انعقاد مؤتمر فتح محطة مهمة لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، وخصوصا ان حركة فتح تعتبر ركيزة لمنظمة التحرير الفلسطينية».

وتقود فتح منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم 12 فصيلا فلسطينيا ليس لها تأثير جوهري على قرار المنظمة، في حين ترفض حركتا حماس والجهاد الاسلامي الانضمام الى المنظمة.

ويقول الناطق باسم فتح محمود ابو الهيجاء ان «المؤتمر سيتواصل على خمسة ايام، وسيتضمن انتخاب هيئات حركة فتح التنظيمية اضافة الى بحث الملفات السياسية» وكيفية التحرك في مواجهة الافق السياسي المسدود وجمود المفاوضات.