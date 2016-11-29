16 ألف نازح وفرنسا تطلب اجتماعاً فورياً لمجلس الأمن بشأن حلب 

– November 29, 2016

باريس – جنييف – الزمان

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الثلاثاء عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي «فورا» ازاء «الكارثة الانسانية» في حلب بشمال سوريا، من اجل «النظر في الوضع في هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الاغاثة لسكانها».

وقال آيرولت في بيان «ثمة حاجة ملحة اكثر من اي وقت لتطبيق وقف للاعمال الحربية والسماح بوصول المساعدة الانسانية بدون قيود». ومن المقرر عقد محادثات بشأن سوريا الثلاثاء في مجلس الامن الدولي، لكنها ليست على ارتباط بالوضع في حلب الذي وصفه رئيس العمليات الانسانية للامم المتحدة ستيفن اوبراين بانه «مقلق ومخيف». وقال اوبراين في جنيف ان حوالى 16 الف مدني فروا «في الايام الاخيرة» من شرق حلب الى احياء اخرى من المدينة. وخسرت الفصائل المعارضة الاثنين كامل القطاع الشمالي من الاحياء الشرقية في مدينة حلب، ثاني المدن السورية، اثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها مع فرار آلاف السكان. فيما فر حوالى 16 الف شخص من شرق حلب في الايام الماضيةالى احياء اخرى من المدينة، على ما اعلن رئيس العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين، واصفا الوضع في الشطر الذي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في ثاني المدن السورية بانه «مقلق ومخيف». وقال اوبراين في اعلان خطي «انني في غاية القلق على مصير المدنيين بسبب الوضع المقلق والمخيف في مدينة حلب».

وبدا المدنيون ينزحون من شرق حلب تحت وطأة المعارك والقصف وبعد حصار بدأته قوات النظام في تموز/يوليو.

وقدر المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد عدد الذين فروا من شرق حلب خلال ايام باكثر من ستة الاف مدني الى حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية، واربعة الاف الى مناطق سيطرة قوات النظام.

ووجهت الامم المتحدة الاثنين نداء عاجلا الى الاطراف المتحاربة ليتوقفوا عن قصف المدنيين في شرق حلب، معربة عن «قلقها البالغ» حيال مصير قرابة 275 الف مدني واقعين بين نارين «في ظروف مروعة».

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك «نحض جميع الاطراف المتحاربة على وقف القصف العشوائي، لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والسماح بالمساعدات الانسانية العاجلة بموجب القانون الانساني الدولي».