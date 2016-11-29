قوات الحشد الشعبي تقترب من تلعفر لكن الهدف الحالي ناحية تل عبطة

– November 29, 2016

تقرير دولي:داعش قتل العشرات من سكان الموصل الشهر الحالي

الموصل – الزمان – جنيف – (أ ف ب)

اقتربت قوات الحشد الشعبي الشيعية يوم امس من بلدة تلعفر الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية لقطع طرق الإمداد إلى الموصل آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم في العراق.

وبعد مرور ستة أسابيع على بدء هجوم تدعمه الولايات المتحدة على الموصل تقاتل الدولة الإسلامية في منطقة تلعفر على بعد 60 كيلومترا غربي الموصل ضد قوات الحشد الشعبي التي تدعمها إيران.

وقال أبو المهدي المهندس الزعيم البارز في الحشد الشعبي في الأسبوع الماضي إن قواته وصلت إلى تقاطع تنتشر فيه قوات البشمركة الكردية المنتشرة في سنجار القريبة من سوريا.

لكن الدولة الإسلامية ما زالت تسيطر على الطريق الواصل بين تلعفر والموصل الممتد بطول 60 كيلومترا وهو ما يعرقل القوات التي تقاتل المتشددين وتمنع حصار الموصل من الغرب.

ووفقا لتقديرات الجيش العراقي يتحصن ما يتراوح بين خمسة وستة آلاف مقاتل في الموصل ويحتمون بالمدنيين لعرقلة الضربات الجوية ومنع تقدم القوات بسيارات مفخخة وقناصة ونيران مدفعية إلى جانب قتل مدنيين.

وطالب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي -الذي يعتقد أنه موجود في مكان ما بالقرب من الحدود السورية- مقاتليه بعدم الانسحاب من المدينة.

فيما قتل تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل خلال الاسابيع الماضية العشرات من المدنيين في الموصل وبينهم طفل في السابعة من عمره، وفق تقارير تلقاها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.

واكد المجلس الثلاثاء انه تلقى منذ بدء معركة استعادة اخر اكبر موقع للجهاديين في العراق قبل ستة اسابيع تقارير عن قيام التنظيم المتطرف بتصفية المئات، لكنه اوضح انه لم يتسن له التحقق تماما من بعض هذه الفظاعات.

وقالت المتحدثة باسم المجلس رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف ان اخر التقارير تتضمن قيام التنظيم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بقتل «طفل في السابعة من العمر كان يجري باتجاه قوات الامن العراقية في حي عدن في شرق الموصل».

وقالت ان اطلاق النار على الطفل كان ضمن تقرير عن اتجاه مسلحي التنظيم المتطرف الى استهداف من يحاولون الهرب بالرصاص.

واضافت شمدساني ان الامم المتحدة تلقت تقارير عن ارتكاب مذبحة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في حي البكر في شرق الموصل قتل خلالها 12 شخصا بالرصاص لانهم «رفضوا السماح (لتنظيم الدولة الاسلامية) بنصب واطلاق صواريخ من اسطحمنازلهم». واضافت ان التنظيم «يقوم بنصب قاذفات صواريخ ويضع قناصة على اسطح منازل الاهالي» على ما يبدو، في عدة مواقع وان من يرفضون التعاون يتحملون العواقب. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت ان 27 مدنيا قتلوا بالرصاص في حديقة المهندسين شمال الموصل لاتهامهم «بتسريب معلومات» الى القوات العراقية. وقال المجلس انه لا ينجح دائما في التحقق من هذه الفظاعات من عدة مصادر وسط حالة الفوضى السائدة في الموصل لكنه استقى معلوماته من عدة مصادر موثوقة على الارض .