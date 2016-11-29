أمير قطر يعلن تخصيص مليار و250 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس

– November 29, 2016

تونس- باريس -أ ف ب) – أعلن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الثلاثاء في تونس تخصيص مليار و250 مليون دولار اميركي لدعم الاقتصاد التونسي.

وقال في خطاب القاه في افتتاح مؤتمر «تونس 2020» الاستثماري الدولي «يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار اميركي اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية».

وأفاد «أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقا من التعددية (السياسية) وكرامة الانسان وحريته، وعلى اساس القاسم المشترك الاعظم بين القوى السياسية وهو مصلحة تونس بعيدا عن الاستبداد».

وأضاف متسائلا «فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة ام سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقا عن اسباب اليأس والاحباط ونتائجهما المدمرة؟».

ويتواصل المؤتمر الاستثماري يومين وستعرض خلاله السلطات التونسية على مستثمرين أجانب حوالى 140 مشروعا بقيمة 30 مليار يورو.

وشارك رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مؤتمر تونس

ويشارك مئات الاشخاص في المؤتمر، الذي قد يساهم في تحريك الاقتصاد التونسي الذي يواجه صعوبات بعد ست سنوات على الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي.

وحطت طائرة فالس بعد الظهر في مطار تونس، وكان يفترض ان يتوجه الى قصر قرطاج للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي.

وبعد لقاء مع فعاليات اقتصادية سيلتقي فالس نظيره التونسي يوسف الشاهد على ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا عند قرابة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ). كما سيلقي كلمة الثلاثاء في اليوم الاول من المؤتمر الدولي.

ويتوقع ان يعود فالس الى باريس بعد الظهر.

وتأتي زيارة فالس بعد غداء في قصر الاليزيه مع فرنسوا هولاند استبعد خلاله بحسب اوساطه، الاستقالة والترشح لمنافسة الرئيس خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي.

وكان التوتر بلغ ذروته امس بعد ان نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» حديثا مع رئيس الوزراء لم يستبعد خلاله الترشح ضد هولاند في اطار هذا الاقتراع.