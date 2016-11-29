رقم قياسي لعدد المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا

– November 29, 2016

إغاثة 1400 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

روما- رويترز – أ ف ب : أظهرت بيانات رسمية أن عددا قياسيا من المهاجرين وصل إلى إيطاليا بالقوارب من شمال أفريقيا في 2016 مع تزايد الضغط على أنظمة اللجوء والإيواء في إيطاليا.

وتتحمل إيطاليا العبء الأكبر للقادمين الجدد منذ تنفيذ اتفاق أبرم في مارس آذار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من تدفق اللاجئين المبحرين إلى اليونان.

وقالت وزارة الداخلية إن 171299 مهاجرا وصلوا إلى سواحل إيطاليا حتى اليوم الاثنين 28 نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الرقم القياسي السابق البالغ 170100 طوال عام 2014.

ولا علامة على التراجع في عبور المهاجرين. فقد أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه جرى إنقاذ نحو 1400 مهاجر آخر من قوارب مطاطية وخشبية تحاول عبور البحر المتوسط اليوم. وفي السنوات الثلاث الماضية سجلت إيطاليا وصول نحو نصف مليون مهاجر فر كثير منهم من الحرب أو الفقر أو القمع السياسي.

وأدى ذلك التدفق إلى تقديم عدد قياسي من طلبات اللجوء إلى إيطاليا حيث يعيش أكثر من 176 ألف طالب لجوء في أماكن إيواء الآن. ويضع ذلك عملية اللجوء والنظام القضائي في البلاد تحت ضغط متزايد. و اعلن خفر السواحل الايطاليين اغاثة حوالى 1400 مهاجر في البحر المتوسط امس بعد ان ابحروا من ليبيا على متن 13 زورقا. وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس «كان يوما صعبا جدا لكن بفضل التزام الوحدات التي تدخلت تمت اغاثة كافة المهاجرين». وكان المهاجرون الذين تمت اغاثتهم الاثنين مكدسين في 11 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين. واسعفتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الايطاليين ومراكب تابعة للبحريتين الايطالية والايرلندية وسفينتان تجاريتان ومنظمتا «اس او اس ميديتيراني» و»اطباء بلاحدود». لكن عاصفة باتت تهدد المنطقة وبالنسبة الى المهاجرين الذين سيضطرون الى تمضية ليلة او ليلتين على الاقل على متن مراكب الانقاذ حيث يبدو ان نهاية الرحلة الى ايطاليا ستكون صعبة. واعلنت السلطات الايطالية الاثنين قبل عمليات الانقاذ انها سجلت وصول عدد كبير من المهاجرين بحرا هذا العام : اكثر من 171 الف مهاجر اي زيادة 19٪ عن العام الماضي و4,5٪ عن العام 2014 التي كانت سنة قياسية. ويأتي هؤلاء اساسا من نيجيريا (35700) واريتريا (20 الفا) وغينيا (12300) وساحل العاج (11400) وغامبيا (11 الفا) ودول اخرى من افريقيا جنوب الصحراء وبنغلادش (7500). وفي الاسابيع الاخيرة سجل عدد اكبر من الاسر السورية والفلسطينية بين المهاجرين الذين تم انقاذهم. وبحسب الامم المتحدة يمثل الرجال 71٪ من المهاجرين القادمين الى ايطاليا والنساء 14٪ والقاصرين 16٪ (معظمهم من المراهقين غير المرافقين). ولقي ما لا يقل عن 4690 مهاجرا مصرعهم او فقدوا في البحر المتوسط العام الحالي .