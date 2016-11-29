طالب بجامعة أوهايو يهاجم حشداً بسيارة ويطعن آخرين  

– November 29, 2016

واشنطن -رويترز – ا ف ب : قال مسؤولون إن طالبا هاجم حشدا من المارة بسيارة في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية صباح يوم امس ثم خرج منها وطعن آخرين بسكين فأصاب 11 شخصا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. وقالت مونيكا مول وهي مسؤولة الأمن العام في الجامعة إن الطالب ويدعى عبد الرزاق علي أرتان قتل بالرصاص بعد دقائق من دخوله وسط الحشد.

وقال حاكم أوهايو جون كيسيك في مؤتمر صحفي «غضب الجميع هنا بصراحة لحدوث هذا في جامعة ولاية أوهايو الجميلة.»

وأكد مسؤول بالحكومة الأمريكية أن المهاجم من الصومال ويبلغ من العمر 18 عاما وكان يقيم في الولايات المتحدة بصفة دائمة وقانونية. وذكر مصدر حكومي آخر أن محققين يعتقدون أن المهاجم لاجئ صومالي. ويعيش عدد كبير من الصوماليين في مدينةكولومبوس عاصمة أوهايو.

وقال آدم شيف وهو عضو بالكونجرس «الهجوم يحمل كل بصمات هجوم إرهابي نفذه شخص ربما تحول إلى التشدد.»

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن وكالات أمريكية تتحرى خلفية ودوافع منفذ الهجوم في كولومبوس لكن لا يمكنها بوضوح الجزم بأن هناك أي صلات تربطه بخلايا أو جماعات متشددة مشتبه بها.

وذكر كريج ستون قائد شرطة جامعة أوهايو أن المشتبه به ترك السيارة وكان مسلحا بسكين وطعن آخرين. وقال «ارتكب هذا الفعل عن عمد.»

يأتي الهجوم بعد حادث طعن في سبتمبر أيلول بمدينة سانت كلاود في ولاية مينيسوتا إذ أصاب شخص انتقلت أسرته من الصومال إلى الولايات المتحدة 10 أشخاص بسكين قبل أن يقتل برصاص شرطي في غير نوبة عمله .

وقال مسؤولون بمدينة كولومبوس إن شخصا أصيب بجروح خطيرة في الهجوم بجامعة أوهايو. ويتلقى 11 شخصا العلاج بمستشفيات في المنطقة بينهم 10 نقلتهم سيارات إسعاف. كما يبدو انه نشر تعليقا مناهضا للولايات المتحدة على فيسبوك قبلدقائق من الهجوم، على صفحة سارعت السلطات الى حجبها بحسب الاعلام الاميركي.

وقال التعليق «لم اعد احتمل. اميركا! توقفي عن التدخل في بلدان اخرى، خصوصا امة الاسلام. لسنا ضعفاء. لسنا ضعفاء، تذكري ذلك»، على ما نقل تلفزيون ايه بي سي.

اضاف «اذا اردتم ان يوقف المسلمون هجمات الذئاب المنفردة فاصنعوا السلام» متابعا «لن نسمح لكم اغماض جفن ما لم تعطوا المسلمين السلام».

كما اشار ارتان الى انور العولقي، القيادي في القاعدة اليمني الاصل المولود في الولايات المتحدة، الذي قتل في غارة شنتها طائرة أميركية بلا طيار، واعتبره بطلا.

لم يستغرق هجوم ارتان اكثر من دقائق منذ أن صدم الحشد بسيارته وحتى قتله، لكنه ادى الى اغلاق حرم الجامعة الرئيسي في كولومبوس فيما اختبأ طلاب هلعون في الحمامات قبل اعلان السلطات ان المكان امن.

واعلنت السلطات عن معالجة 11 جريحا اصيبوا صدما او طعنا في مستشفيات محلية، مؤكدة ان جروحهم ليست خطيرة.

وقالت قائدة شرطة كولومبوس كيم جيكوبس انه لم يتم استبعاد اي فرضية. وعلى سؤال ان كان الامر يتعلق بعمل «ارهابي» قالت «اعتقد ان علينا ان نبحث (…) هذه الامكانية». واشارت الى ان المدينة شهدت هذه السنة هجوما بسكين.

افاد الاعلام الاميركي ان ارتان صومالي الاصل، فيما لم يؤكد المسؤولون هذه المعلومات، واكتفوا بالقول انه قد يكون مولودا في 1998.

في اب/اغسطس تم رصد طالب بالاسم نفسه في عدد الشهر لصحيفة «ذا لانترن» الطلابية، تحدث في مقالة عن نقص قاعات الصلاة للمسلمين في حرم الجامعة.

انذاك قال ارتان للصحيفة التي عرفت عنه بانه طالب في السنة الثالثة ادارة لوجستية، انه لا يرتاح للصلاة في حرم الجامعة.

قال «اذا نظر الي الناس، الى مسلم يصلي، فلا ادري ماذا سيجول في فكرهم او ما قد يحدث».